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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
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ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240828/مقارنة-عسكرية-إسرائيل-في-مواجهة-أقوى-3-جيوش-بالشرق-الأوسط-1092163741.html
مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط
مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة وتطلق عمليات عسكرية في الضفة الغربية، مع تنفيذ هجمات جوية في لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى دخولها مرحلة جديدة من التصعيد مع... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T10:20+0000
2024-08-28T10:20+0000
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وتسببت حرب غزة، في تلويح تركيا بعمل عسكري ضد إسرائيل، بينما لا تزال المفاوضات الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، متعثرة بصورة تنذر بـ"فشلها".وفي تصريح يعكس جانبا مما تشهده منطقة الشرق الأوسط، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "المنطقة وصلت إلى نقطة خطيرة"، محذرة من "تصعيد غير منضبط يقود إلى حرب كبرى".وربطت زاخاروفا ما تشهده المنطقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على وقف إراقة الدماء في غزة، بصورة غير مسبوقة، كما أشارت إلى أن "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج، يشكل تهديداً بمزيد من التصعيد".وبينما تمثل لبنان وسوريا وقطاع غزة نقاطا ساخنة في الشرق الأوسط، في الوقت الحالي، فإن توسع الحرب التي تحذر منها روسيا ودول المنطقة والعديد من دول العالم، يمكن أن تجر جيوشا كبرى إلى المواجهة مع إسرائيل.ويصنف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، منطقة الشرق الأوسط على أنها تضم 15 دولة، بينها 3 دول تمتلك جيوشا تتفوق على إسرائيل في قوتها العسكرية وهي:أما الجيش الإسرائيلي، فيأتي في المرتبة الـ4 في الشرق الأوسط، بعد الجيوش الثلاثة السابقة، وفيما يلي مقارنة بين قدرات الجانبين.الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط وهي تركيا وإيران ومصر، تمتلك:الجيش الإسرائيليوتكشف تلك الإحصائيات أن الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط تمتلك نحو 5 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل وأكثر من 5 أضعاف قوة الدبابات والمدرعات، ونحو 20 ضعفا من قوة المدفعية المقطورة وأكثر من 5 أضعاف المدفعية ذاتية الحركة.كما تظهر أن قوة راجمات الصواريخ للجيوش الثلاثة تزيد عن 10 أضعاف ما تملكه إسرائيل، بينما يقدر حجم الأساطيل الثلاثة مجتمعة بنحو 7 أضعاف قوة الأسطول الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20230607/إسرائيل-نمتلك-الرد-بقدرات-غير-متوقعة-على-كل-الأسلحة-التي-يتفاخر-بها-أعداؤنا-1077822801.html
https://sarabic.ae/20240706/أسلحة-خارقة-للدروع-تستخدمها-القسام-ضد-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1090554665.html
https://sarabic.ae/20240827/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-الانتقام-من-إسرائيل-أمر-لا-مفر-منه-1092123499.html
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار تركيا اليوم, مصر
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار تركيا اليوم, مصر

مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط

10:20 GMT 28.08.2024
© AP Photoصورة أرشيفية لدبابة تركية
صورة أرشيفية لدبابة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة وتطلق عمليات عسكرية في الضفة الغربية، مع تنفيذ هجمات جوية في لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى دخولها مرحلة جديدة من التصعيد مع إيران.
وتسببت حرب غزة، في تلويح تركيا بعمل عسكري ضد إسرائيل، بينما لا تزال المفاوضات الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، متعثرة بصورة تنذر بـ"فشلها".
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7 يونيو 2023, 06:42 GMT
وفي تصريح يعكس جانبا مما تشهده منطقة الشرق الأوسط، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "المنطقة وصلت إلى نقطة خطيرة"، محذرة من "تصعيد غير منضبط يقود إلى حرب كبرى".
وربطت زاخاروفا ما تشهده المنطقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على وقف إراقة الدماء في غزة، بصورة غير مسبوقة، كما أشارت إلى أن "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج، يشكل تهديداً بمزيد من التصعيد".
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أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة
6 يوليو, 20:56 GMT
وبينما تمثل لبنان وسوريا وقطاع غزة نقاطا ساخنة في الشرق الأوسط، في الوقت الحالي، فإن توسع الحرب التي تحذر منها روسيا ودول المنطقة والعديد من دول العالم، يمكن أن تجر جيوشا كبرى إلى المواجهة مع إسرائيل.
ويصنف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، منطقة الشرق الأوسط على أنها تضم 15 دولة، بينها 3 دول تمتلك جيوشا تتفوق على إسرائيل في قوتها العسكرية وهي:
الجيش التركي: الأول في الشرق الأوسط ورقم 8 عالميا.
الجيش الإيراني: الثاني في الشرق الأوسط ورقم 14 عالميا.
الجيش المصري: الثالث في الشرق الأوسط ورقم 15 عالميا.
أما الجيش الإسرائيلي، فيأتي في المرتبة الـ4 في الشرق الأوسط، بعد الجيوش الثلاثة السابقة، وفيما يلي مقارنة بين قدرات الجانبين.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
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أمس, 07:09 GMT

الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط وهي تركيا وإيران ومصر، تمتلك:

القوة البشرية للجيوش الـ3: نحو 3 ملايين جندي بما في ذلك القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.
القوة الجوية: تضم 2675 طائرة حربية.
قوة الدبابات: تضم 10 آلاف و964 دبابة.
سلاح المدرعات: يضم 259 ألفا و757 مدرعة.
قوة المدفعية ذاتية الحركة: تضم 3 آلاف و107 مدافع.
قوة المدفعية المقطورة: تضم 6 آلاف و346 مدفعا.
قوة راجمات الصواريخ: تضم 3 آلاف و176 راجمة.
قوة الأساطيل الحربية: تضم 500 وحدة بحرية.

الجيش الإسرائيلي

القوة البشرية: 646 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية.
القوة الجوية: 601 طائرة حربية.
قوة الدبابات: تضم 1200 دبابة.
قوة المدرعات: تضم 56 ألفا و290 مدرعة.
قوة المدفعية ذاتية الحركة: 650 مدفعا.
قوة المدفعية المقطورة: 300 مدفعا.
قوة راجمات الصواريخ: 300 راجمة.
قوة الأسطول الحربي: 67 وحدة بحرية.
المقاومة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
بتكلفة زهيدة.. "حماس" و"أنصار الله" تكتبان نهاية استراتيجيات الغرب العسكرية في إسرائيل والبحر الأحمر
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
وتكشف تلك الإحصائيات أن الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط تمتلك نحو 5 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل وأكثر من 5 أضعاف قوة الدبابات والمدرعات، ونحو 20 ضعفا من قوة المدفعية المقطورة وأكثر من 5 أضعاف المدفعية ذاتية الحركة.
كما تظهر أن قوة راجمات الصواريخ للجيوش الثلاثة تزيد عن 10 أضعاف ما تملكه إسرائيل، بينما يقدر حجم الأساطيل الثلاثة مجتمعة بنحو 7 أضعاف قوة الأسطول الإسرائيلي.
© Sputnikترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط
ترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
ترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط
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