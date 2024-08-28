https://sarabic.ae/20240828/مقارنة-عسكرية-إسرائيل-في-مواجهة-أقوى-3-جيوش-بالشرق-الأوسط-1092163741.html

مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط

مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

تواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة وتطلق عمليات عسكرية في الضفة الغربية، مع تنفيذ هجمات جوية في لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى دخولها مرحلة جديدة من التصعيد مع... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T10:20+0000

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وتسببت حرب غزة، في تلويح تركيا بعمل عسكري ضد إسرائيل، بينما لا تزال المفاوضات الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، متعثرة بصورة تنذر بـ"فشلها".وفي تصريح يعكس جانبا مما تشهده منطقة الشرق الأوسط، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "المنطقة وصلت إلى نقطة خطيرة"، محذرة من "تصعيد غير منضبط يقود إلى حرب كبرى".وربطت زاخاروفا ما تشهده المنطقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على وقف إراقة الدماء في غزة، بصورة غير مسبوقة، كما أشارت إلى أن "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج، يشكل تهديداً بمزيد من التصعيد".وبينما تمثل لبنان وسوريا وقطاع غزة نقاطا ساخنة في الشرق الأوسط، في الوقت الحالي، فإن توسع الحرب التي تحذر منها روسيا ودول المنطقة والعديد من دول العالم، يمكن أن تجر جيوشا كبرى إلى المواجهة مع إسرائيل.ويصنف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، منطقة الشرق الأوسط على أنها تضم 15 دولة، بينها 3 دول تمتلك جيوشا تتفوق على إسرائيل في قوتها العسكرية وهي:أما الجيش الإسرائيلي، فيأتي في المرتبة الـ4 في الشرق الأوسط، بعد الجيوش الثلاثة السابقة، وفيما يلي مقارنة بين قدرات الجانبين.الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط وهي تركيا وإيران ومصر، تمتلك:الجيش الإسرائيليوتكشف تلك الإحصائيات أن الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط تمتلك نحو 5 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل وأكثر من 5 أضعاف قوة الدبابات والمدرعات، ونحو 20 ضعفا من قوة المدفعية المقطورة وأكثر من 5 أضعاف المدفعية ذاتية الحركة.كما تظهر أن قوة راجمات الصواريخ للجيوش الثلاثة تزيد عن 10 أضعاف ما تملكه إسرائيل، بينما يقدر حجم الأساطيل الثلاثة مجتمعة بنحو 7 أضعاف قوة الأسطول الإسرائيلي.

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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار تركيا اليوم, مصر