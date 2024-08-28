مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط
© AP Photoصورة أرشيفية لدبابة تركية
© AP Photo
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تواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة وتطلق عمليات عسكرية في الضفة الغربية، مع تنفيذ هجمات جوية في لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى دخولها مرحلة جديدة من التصعيد مع إيران.
وتسببت حرب غزة، في تلويح تركيا بعمل عسكري ضد إسرائيل، بينما لا تزال المفاوضات الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، متعثرة بصورة تنذر بـ"فشلها".
7 يونيو 2023, 06:42 GMT
وفي تصريح يعكس جانبا مما تشهده منطقة الشرق الأوسط، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "المنطقة وصلت إلى نقطة خطيرة"، محذرة من "تصعيد غير منضبط يقود إلى حرب كبرى".
وربطت زاخاروفا ما تشهده المنطقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على وقف إراقة الدماء في غزة، بصورة غير مسبوقة، كما أشارت إلى أن "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج، يشكل تهديداً بمزيد من التصعيد".
6 يوليو, 20:56 GMT
وبينما تمثل لبنان وسوريا وقطاع غزة نقاطا ساخنة في الشرق الأوسط، في الوقت الحالي، فإن توسع الحرب التي تحذر منها روسيا ودول المنطقة والعديد من دول العالم، يمكن أن تجر جيوشا كبرى إلى المواجهة مع إسرائيل.
ويصنف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، منطقة الشرق الأوسط على أنها تضم 15 دولة، بينها 3 دول تمتلك جيوشا تتفوق على إسرائيل في قوتها العسكرية وهي:
الجيش التركي: الأول في الشرق الأوسط ورقم 8 عالميا.
الجيش الإيراني: الثاني في الشرق الأوسط ورقم 14 عالميا.
الجيش المصري: الثالث في الشرق الأوسط ورقم 15 عالميا.
أما الجيش الإسرائيلي، فيأتي في المرتبة الـ4 في الشرق الأوسط، بعد الجيوش الثلاثة السابقة، وفيما يلي مقارنة بين قدرات الجانبين.
الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط وهي تركيا وإيران ومصر، تمتلك:
القوة البشرية للجيوش الـ3: نحو 3 ملايين جندي بما في ذلك القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.
القوة الجوية: تضم 2675 طائرة حربية.
قوة الدبابات: تضم 10 آلاف و964 دبابة.
سلاح المدرعات: يضم 259 ألفا و757 مدرعة.
قوة المدفعية ذاتية الحركة: تضم 3 آلاف و107 مدافع.
قوة المدفعية المقطورة: تضم 6 آلاف و346 مدفعا.
قوة راجمات الصواريخ: تضم 3 آلاف و176 راجمة.
قوة الأساطيل الحربية: تضم 500 وحدة بحرية.
الجيش الإسرائيلي
القوة البشرية: 646 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية.
القوة الجوية: 601 طائرة حربية.
قوة الدبابات: تضم 1200 دبابة.
قوة المدرعات: تضم 56 ألفا و290 مدرعة.
قوة المدفعية ذاتية الحركة: 650 مدفعا.
قوة المدفعية المقطورة: 300 مدفعا.
قوة راجمات الصواريخ: 300 راجمة.
قوة الأسطول الحربي: 67 وحدة بحرية.
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وتكشف تلك الإحصائيات أن الجيوش الـ3 الأقوى في الشرق الأوسط تمتلك نحو 5 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل وأكثر من 5 أضعاف قوة الدبابات والمدرعات، ونحو 20 ضعفا من قوة المدفعية المقطورة وأكثر من 5 أضعاف المدفعية ذاتية الحركة.
كما تظهر أن قوة راجمات الصواريخ للجيوش الثلاثة تزيد عن 10 أضعاف ما تملكه إسرائيل، بينما يقدر حجم الأساطيل الثلاثة مجتمعة بنحو 7 أضعاف قوة الأسطول الإسرائيلي.
© Sputnikترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط
ترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط
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