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الخارجية الروسية: الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة
الخارجية الروسية: الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة، وهذا الأمر محفوف بمزيد من التصعيد غير المنضبط، وصولا... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T04:24+0000
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وتعليقا على ذلك، أشارت زاخاروفا إلى أن "الأسباب الجذرية للتصعيد الخطير الحالي في الشرق الأوسط ترتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لم يتم حله وعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف إراقة الدماء غير المسبوقة في قطاع غزة".وأشارت زاخاروفا إلى أن "المواجهة بين إسرائيل وإيران، وصلت إلى مستوى جديد".ولفتت زاخاروفا إلى أنه "من نواحٍ عديدة، كان الوضع الدراماتيكي الحالي نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على نفوذها المهيمن في الشرق الأوسط".وأوضحت أن "رغبة واشنطن في احتكار دور الوساطة في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتكريس الوضع الراهن وتعزيز "السلام الاقتصادي"، تاركة وراءها القضايا الأساسية لتسوية طويلة الأمد لهذه المشكلة، التي طال أمدها، على أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي الحالية، ساهمت في تراكم احتمالات الصراع".ويوم أمس الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، أن "القيادات الإسرائيلية تعتبر أن كل سكان قطاع غزة إرهابيين"، مشيرًا إلى أن "هناك من لا يريد وقفا لإطلاق النار".وقال لافروف، تعليقا على الوضع في الشرق الأوسط: "ليس الجميع يريد وقف إطلاق النار، وبعض الأطراف المشاركة في الصراع تريد مواصلة القتال لأن هذا الأمر من مصلحتهم".لافروف: واشنطن متواطئة بالصراعات في أوكرانيا وغزة... فيديووزير الخارجية الإسرائيلي يرفض الموافقة على زيارة نظيره النرويجي لاعتراف بلاده بدولة فلسطين
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روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة

04:24 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة، وهذا الأمر محفوف بمزيد من التصعيد غير المنضبط، وصولا إلى حرب كبرى.
وتعليقا على ذلك، أشارت زاخاروفا إلى أن "الأسباب الجذرية للتصعيد الخطير الحالي في الشرق الأوسط ترتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لم يتم حله وعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف إراقة الدماء غير المسبوقة في قطاع غزة".

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لقد أدى ذلك إلى تدهور حاد في الوضع العسكري السياسي في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية ومرتفعات الجولان المحتلة ومياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "المواجهة بين إسرائيل وإيران، وصلت إلى مستوى جديد".

وشددت على أن "الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة محفوفة بمزيد من التصعيد غير المنضبط، وصولا إلى حرب كبرى".

ولفتت زاخاروفا إلى أنه "من نواحٍ عديدة، كان الوضع الدراماتيكي الحالي نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على نفوذها المهيمن في الشرق الأوسط".
وأوضحت أن "رغبة واشنطن في احتكار دور الوساطة في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتكريس الوضع الراهن وتعزيز "السلام الاقتصادي"، تاركة وراءها القضايا الأساسية لتسوية طويلة الأمد لهذه المشكلة، التي طال أمدها، على أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي الحالية، ساهمت في تراكم احتمالات الصراع".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
لافروف: نشعر بأن إسرائيل تريد توريط أمريكا في التصعيد مع إيران
17 يوليو, 19:31 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، أن "القيادات الإسرائيلية تعتبر أن كل سكان قطاع غزة إرهابيين"، مشيرًا إلى أن "هناك من لا يريد وقفا لإطلاق النار".
وقال لافروف، تعليقا على الوضع في الشرق الأوسط: "ليس الجميع يريد وقف إطلاق النار، وبعض الأطراف المشاركة في الصراع تريد مواصلة القتال لأن هذا الأمر من مصلحتهم".
لافروف: واشنطن متواطئة بالصراعات في أوكرانيا وغزة... فيديو
وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض الموافقة على زيارة نظيره النرويجي لاعتراف بلاده بدولة فلسطين
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