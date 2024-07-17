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https://sarabic.ae/20240717/لافروف-نشعر-بأن-إسرائيل-تريد-توريط-أمريكا-في-التصعيد-مع-إيران-1090896167.html
لافروف: نشعر بأن إسرائيل تريد توريط أمريكا في التصعيد مع إيران
لافروف: نشعر بأن إسرائيل تريد توريط أمريكا في التصعيد مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك شعور بأن إسرائيل تريد توريط الولايات المتحدة في التصعيد مع إيران، ونأمل أن يفعل الغرب ما بوسعه... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T19:31+0000
2024-07-17T19:31+0000
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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هناك شعور هو أنهم (إسرائيل) يريدون استفزازهم للتورط على نطاق واسع مع "حزب الله"، والغرض من مثل هذا الاستفزاز، كما يرى محللون هو إشراك الولايات المتحدة بشكل مباشر والدفع بقواتها المسلحة في هذا الصراع".وشدد لافروف أن روسيا تفعل كل ما في وسعها من أجل "تهدئة هذا الوضع".وأوضح لافروف أن موسكو لديها أدلة دامغة على تورط إيفان غيرشكوفيتش، الصحفي بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في أنشطة تجسس، وإن أجهزة المخابرات الروسية والأمريكية على اتصال بشأن إمكانية تبادله بشخص آخر.وأضاف لافروف: "حسنا، هذا الموضوع لا يفضّل إحداث ضجة فيه، والأمريكيون بين الحين والآخر يسرّبون معلومات مضللة للعامة، وهذا بالطبع لا يساعد، ولكن هناك مثل هذه الاتصالات ولا علاقة لها بالهجوم على الصحافة".وأكد لافروف أن واشنطن وموسكو تجريان محادثات بين الحين والآخر، لكن لا يوجد شيء مهم فيها.وقال: "هناك محادثات عرضية، عبر الهاتف، التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز، مع مدير المخابرات الخارجية الروسية، في العام الماضي، في منطقة محايدة، وهناك بعض المحادثات الهاتفية على مستويات مختلفة، لكننا لا نرى فيها أي شيء مهم".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، أن قيام الولايات المتحدة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل، يجعلها شريكا مباشرا في الصراع، كما هو الحال في الوضع بأوكرانيا.ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى ولاية نيويورك الأمريكية، للمشاركة في جلسات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/ يوليو الجاري، المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240717/لافروف-الغرب-وضع-نصب-عينيه-المضي-قدما-في-تنفيذ-خطة-زيلينسكي-بأي-ثمن-1090893280.html
https://sarabic.ae/20240717/بث-مباشر-انعقاد-مجلس-الأمن-الدولي-لبحث-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1090885327.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لافروف: نشعر بأن إسرائيل تريد توريط أمريكا في التصعيد مع إيران

19:31 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك شعور بأن إسرائيل تريد توريط الولايات المتحدة في التصعيد مع إيران، ونأمل أن يفعل الغرب ما بوسعه لنسيان الأفكار الاستفزازية.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هناك شعور هو أنهم (إسرائيل) يريدون استفزازهم للتورط على نطاق واسع مع "حزب الله"، والغرض من مثل هذا الاستفزاز، كما يرى محللون هو إشراك الولايات المتحدة بشكل مباشر والدفع بقواتها المسلحة في هذا الصراع".

وأضاف: "آمل حقًا أن يفعل الغرب كل ما في وسعه حتى تظل مثل هذه الأفكار الاستفزازية، إذا كانت موجودة في القيادة الإسرائيلية، أفكارًا، أو بالأحرى يتم نسيانها".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
لافروف: الغرب وضع نصب عينيه المضي قدما في تنفيذ خطة زيلينسكي بأي ثمن
17:37 GMT
وشدد لافروف أن روسيا تفعل كل ما في وسعها من أجل "تهدئة هذا الوضع".
وأكد لافروف أن أجهزة المخابرات الروسية والأمريكية على اتصال بشأن تبادل الأسرى لكن هذا الموضوع لا يتطلب إثارة الضجيج.
وأوضح لافروف أن موسكو لديها أدلة دامغة على تورط إيفان غيرشكوفيتش، الصحفي بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في أنشطة تجسس، وإن أجهزة المخابرات الروسية والأمريكية على اتصال بشأن إمكانية تبادله بشخص آخر.

وقال: "لدينا أدلة دامغة على أن غيرشكوفيتش، متورط في أنشطة تجسس. إن أجهزة المخابرات في البلدين، باتفاق الرئيسين بوتين وبايدن، منذ حزيران/يونيو 2021، على اتصال لمعرفة ما إذا كان من الممكن تبادل شخص ما بشخص آخر".

وأضاف لافروف: "حسنا، هذا الموضوع لا يفضّل إحداث ضجة فيه، والأمريكيون بين الحين والآخر يسرّبون معلومات مضللة للعامة، وهذا بالطبع لا يساعد، ولكن هناك مثل هذه الاتصالات ولا علاقة لها بالهجوم على الصحافة".
اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
لافروف: واشنطن متواطئة بالصراعات في أوكرانيا وغزة... فيديو
14:06 GMT
وأكد لافروف أن واشنطن وموسكو تجريان محادثات بين الحين والآخر، لكن لا يوجد شيء مهم فيها.
وقال: "هناك محادثات عرضية، عبر الهاتف، التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز، مع مدير المخابرات الخارجية الروسية، في العام الماضي، في منطقة محايدة، وهناك بعض المحادثات الهاتفية على مستويات مختلفة، لكننا لا نرى فيها أي شيء مهم".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، أن قيام الولايات المتحدة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل، يجعلها شريكا مباشرا في الصراع، كما هو الحال في الوضع بأوكرانيا.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى ولاية نيويورك الأمريكية، للمشاركة في جلسات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز/ يوليو الجاري، المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
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