https://sarabic.ae/20240904/هيئة-الأركان-الإيرانية-على-إسرائيل-ألا-تحلم-بأن-طهران-لن-ترد-بقوة-على-اغتيال-هنية-1092404457.html
هيئة الأركان الإيرانية: على إسرائيل ألا تحلم بأن طهران لن ترد بقوة على اغتيال هنية
هيئة الأركان الإيرانية: على إسرائيل ألا تحلم بأن طهران لن ترد بقوة على اغتيال هنية
سبوتنيك عربي
أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن طهران سترد على إسرائيل ردا قاسيا، وأن "على العدو أن يدفن الحلم بأن إيران لن ترد على جريمته في اغتيال... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T20:44+0000
2024-09-04T20:44+0000
2024-09-04T20:44+0000
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وبحسب ما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية، فقد صرح نائب الشؤون التنسيقية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد اللهي، قائلا: "نحذر العدو من تجربة مقاومة الشعب الإيراني مرة أخرى، وعليه أن يعلم أنه لزم الأمر فإن شبابنا سيدخلون المعركة ضد العدو ويدافعون عن إيران بإرادة صارمة".وأتم: "إيران سترد بقوة على العدو لقيامه باغتيال ضيفها الشهيد إسماعيل هنية، لكن وقت الرد غير واضح وعلى الكيان الصهيوني أن يدفن حلمه في أن لا ترد إيران على هذه الجريمة".وأكد مسؤول العمليات في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الايراني، العميد محسن جيذري، اليوم الأربعاء، أن "الرد الإيراني على إسرائيل، قادم حتما".وأضاف مسؤول عمليات الفيلق الإيراني أن "فترة انتظار الرد على اغتيال إسماعيل هنية، قد تكون طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة"، مشيرًا إلى أن "التفكير وضبط النفس بشأن تأخر الرد يمكن أن يتواصل إلى حين توافر الظروف والمجال والوضع، حتى يكون ردنا الساحق يليق بالشهيد هنية".
https://sarabic.ae/20240904/فيلق-القدس-الإيراني-ردنا-على-اغتيال-هنية-سيكون-مختلفا-ولن-نكشف-عن-طريقته-1092379895.html
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العالم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
هيئة الأركان الإيرانية: على إسرائيل ألا تحلم بأن طهران لن ترد بقوة على اغتيال هنية
أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن طهران سترد على إسرائيل ردا قاسيا، وأن "على العدو أن يدفن الحلم بأن إيران لن ترد على جريمته في اغتيال الشهيد هنية".
وبحسب ما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية، فقد صرح نائب الشؤون التنسيقية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد اللهي، قائلا: "نحذر العدو من تجربة مقاومة الشعب الإيراني مرة أخرى، وعليه أن يعلم أنه لزم الأمر فإن شبابنا سيدخلون المعركة ضد العدو ويدافعون عن إيران بإرادة صارمة".
وأردف: "لقد قتل النظام الغاصب أكثر من 40 ألف امرأة وطفل في الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم نسمع أي صوت من الدول المدعية لحقوق الإنسان، بل ودعمت هذه الجرائم باشكال مختلفة".
وأتم: "إيران سترد بقوة على العدو لقيامه باغتيال ضيفها الشهيد إسماعيل هنية، لكن وقت الرد غير واضح وعلى الكيان الصهيوني أن يدفن حلمه في أن لا ترد إيران على هذه الجريمة".
وأكد مسؤول العمليات في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الايراني، العميد محسن جيذري، اليوم الأربعاء، أن "الرد الإيراني على إسرائيل، قادم حتما".
وقال جيذري، في تصريحات صحفية
، إن "إيران لن تكشف عن طريقة ردها"، مؤكدًا أنها "ستكون طريقة نوعية وستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق الأهداف".
وأضاف مسؤول عمليات الفيلق الإيراني أن "فترة انتظار الرد على اغتيال إسماعيل هنية، قد تكون طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة"، مشيرًا إلى أن "التفكير وضبط النفس بشأن تأخر الرد يمكن أن يتواصل إلى حين توافر الظروف والمجال والوضع، حتى يكون ردنا الساحق يليق بالشهيد هنية".