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القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
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فيلق "القدس" الإيراني: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا ولن نكشف عن طريقته
فيلق "القدس" الإيراني: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا ولن نكشف عن طريقته
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول العمليات في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الايراني، العميد محسن جيذري، اليوم الأربعاء، أن "الرد الإيراني على إسرائيل، قادم حتما". 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:20+0000
2024-09-04T09:20+0000
إيران
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إسماعيل هنية
حركة حماس
الحرس الثوري الإيراني
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال جيذري، في تصريحات صحفية، إن "إيران لن تكشف عن طريقة ردها"، مؤكدًا أنها "ستكون طريقة نوعية وستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق الأهداف".وأضاف مسؤول عمليات الفيلق الإيراني أن "فترة انتظار الرد على اغتيال إسماعيل هنية، قد تكون طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة"، مشيرًا إلى أن "التفكير وضبط النفس بشأن تأخر الرد يمكن أن يتواصل إلى حين توافر الظروف والمجال والوضع، حتى يكون ردنا الساحق يليق بالشهيد هنية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240825/وزير-الخارجية-الإيراني-يشدد-على-حق-بلاده-المشروع-في-الرد-على-اغتيال-هنية-في-طهران--1092083640.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, الحرس الثوري الإيراني, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, الحرس الثوري الإيراني, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

فيلق "القدس" الإيراني: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا ولن نكشف عن طريقته

09:20 GMT 04.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد مسؤول العمليات في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الايراني، العميد محسن جيذري، اليوم الأربعاء، أن "الرد الإيراني على إسرائيل، قادم حتما".
وقال جيذري، في تصريحات صحفية، إن "إيران لن تكشف عن طريقة ردها"، مؤكدًا أنها "ستكون طريقة نوعية وستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق الأهداف".
وأضاف مسؤول عمليات الفيلق الإيراني أن "فترة انتظار الرد على اغتيال إسماعيل هنية، قد تكون طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة"، مشيرًا إلى أن "التفكير وضبط النفس بشأن تأخر الرد يمكن أن يتواصل إلى حين توافر الظروف والمجال والوضع، حتى يكون ردنا الساحق يليق بالشهيد هنية".
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
وزير الخارجية الإيراني يشدد على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية
25 أغسطس, 11:17 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
نجل إسماعيل هنية ينفي رواية متداولة بشأن عملية اغتيال والده ويسرد تفاصيل جديدة
17 أغسطس, 19:53 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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