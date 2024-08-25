https://sarabic.ae/20240825/وزير-الخارجية-الإيراني-يشدد-على-حق-بلاده-المشروع-في-الرد-على-اغتيال-هنية-في-طهران--1092083640.html

وزير الخارجية الإيراني يشدد على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية

وزير الخارجية الإيراني يشدد على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي هنأ خلالها نظيره الإيراني بتعيينه وزيرا لخارجية بلاده، متمنيا له التوفيق.وأوضحت أن عبد العاطي قدم تقريرا عن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر خلال الأيام الأخيرة بهدف وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة وإرسال مساعدات إنسانية دولية، حيث شدد على ضرورة بذل جهود كافة الأطراف لمنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة.ومن جانبه، شكر عراقجي مصر على جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى اتفاقه مع نظيره المصري على مواصلة المشاورات السياسية بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.وفي السياق نفسه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في رسالة للإيرانيين، مساء أمس السبت، إنهم سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين يرددون شعارات "الموت لإسرائيل"، ويطالبون بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.

https://sarabic.ae/20240824/رئيس-الأركان-الأمريكي-يزور-إسرائيل-للتنسيق-بشأن-هجوم-حزب-الله-وإيران-المحتمل-1092066523.html

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