وزير الخارجية الإيراني يشدد على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية

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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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المقهى الثقافي
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
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وزير الخارجية الإيراني يشدد على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية
وزير الخارجية الإيراني يشدد على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي هنأ خلالها نظيره الإيراني بتعيينه وزيرا لخارجية بلاده، متمنيا له التوفيق.وأوضحت أن عبد العاطي قدم تقريرا عن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر خلال الأيام الأخيرة بهدف وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة وإرسال مساعدات إنسانية دولية، حيث شدد على ضرورة بذل جهود كافة الأطراف لمنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة.ومن جانبه، شكر عراقجي مصر على جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى اتفاقه مع نظيره المصري على مواصلة المشاورات السياسية بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.وفي السياق نفسه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في رسالة للإيرانيين، مساء أمس السبت، إنهم سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين يرددون شعارات "الموت لإسرائيل"، ويطالبون بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.
https://sarabic.ae/20240824/رئيس-الأركان-الأمريكي-يزور-إسرائيل-للتنسيق-بشأن-هجوم-حزب-الله-وإيران-المحتمل-1092066523.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسماعيل هنية, مصر, أخبار مصر الآن

وزير الخارجية الإيراني يشدد على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال هنية

11:17 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 25.08.2024)
© Sputnik . Mohammed Ismailمساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Mohammed Ismail
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شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على حق بلاده المشروع في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي هنأ خلالها نظيره الإيراني بتعيينه وزيرا لخارجية بلاده، متمنيا له التوفيق.
الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
رئيس الأركان الأمريكي يزور إسرائيل للتنسيق بشأن هجوم "حزب الله" وإيران المحتمل
أمس, 13:59 GMT
وأوضحت أن عبد العاطي قدم تقريرا عن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر خلال الأيام الأخيرة بهدف وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة وإرسال مساعدات إنسانية دولية، حيث شدد على ضرورة بذل جهود كافة الأطراف لمنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة.
ومن جانبه، شكر عراقجي مصر على جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى اتفاقه مع نظيره المصري على مواصلة المشاورات السياسية بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وفي السياق نفسه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في رسالة للإيرانيين، مساء أمس السبت، إنهم سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.
جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين يرددون شعارات "الموت لإسرائيل"، ويطالبون بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.
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