https://sarabic.ae/20240824/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بشأن-الانتقام-من-إسرائيل-ستسمعون-أخبارا-جيدة-قريبا-1092073026.html
قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن "الانتقام من إسرائيل": ستسمعون أخبارا جيدة قريبا
قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن "الانتقام من إسرائيل": ستسمعون أخبارا جيدة قريبا
سبوتنيك عربي
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في رسالة للإيرانيين، مساء اليوم السبت، إنهم سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T19:20+0000
2024-08-24T19:20+0000
2024-08-24T19:20+0000
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جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين يرددون شعارات "الموت لإسرائيل"، ويطالبون بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وقبل مغادرته مكان الزيارة، وأثناء ركوب السيارة، رد قائد الحرس الثوري الإيراني على الناس الذين سألوه عن الانتقام بجملة واحدة هي: "سوف تسمعون أخبارا طيبة عن الانتقام إن شاء الله".وكان اللواء حسين سلامي حاضرا على الحدود الرسمية والدولية لخسروي في مدينة قصرشيرين، مساء اليوم السبت، واطلع على أحدث الوضع المروري لزوار الأربعين الحسينية، وتحدث إلى الحجاج حول جودة الخدمات المقدمة إليهم.وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.
https://sarabic.ae/20240817/نجل-إسماعيل-هنية-ينفي-رواية-متداولة-بشأن-عملية-اغتيال-والده-ويسرد-تفاصيل-جديدة-1091854031.html
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إسماعيل هنية, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن "الانتقام من إسرائيل": ستسمعون أخبارا جيدة قريبا
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في رسالة للإيرانيين، مساء اليوم السبت، إنهم سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.
جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين يرددون شعارات "الموت لإسرائيل"، ويطالبون بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وقبل مغادرته مكان الزيارة، وأثناء ركوب السيارة، رد قائد الحرس الثوري الإيراني على الناس الذين سألوه عن الانتقام بجملة واحدة هي: "سوف تسمعون أخبارا طيبة عن الانتقام إن شاء الله".
وكان اللواء حسين سلامي حاضرا على الحدود الرسمية والدولية لخسروي في مدينة قصرشيرين، مساء اليوم السبت، واطلع على أحدث الوضع ال
مروري لزوار الأربعين الحسينية، وتحدث إلى الحجاج حول جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله
" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.