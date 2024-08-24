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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
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7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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ملفات ساخنة
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11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
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29 د
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
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مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
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10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20240824/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بشأن-الانتقام-من-إسرائيل-ستسمعون-أخبارا-جيدة-قريبا-1092073026.html
قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن "الانتقام من إسرائيل": ستسمعون أخبارا جيدة قريبا
قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن "الانتقام من إسرائيل": ستسمعون أخبارا جيدة قريبا
سبوتنيك عربي
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في رسالة للإيرانيين، مساء اليوم السبت، إنهم سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T19:20+0000
2024-08-24T19:20+0000
إسماعيل هنية
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جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين يرددون شعارات "الموت لإسرائيل"، ويطالبون بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وقبل مغادرته مكان الزيارة، وأثناء ركوب السيارة، رد قائد الحرس الثوري الإيراني على الناس الذين سألوه عن الانتقام بجملة واحدة هي: "سوف تسمعون أخبارا طيبة عن الانتقام إن شاء الله".وكان اللواء حسين سلامي حاضرا على الحدود الرسمية والدولية لخسروي في مدينة قصرشيرين، مساء اليوم السبت، واطلع على أحدث الوضع المروري لزوار الأربعين الحسينية، وتحدث إلى الحجاج حول جودة الخدمات المقدمة إليهم.وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.
https://sarabic.ae/20240817/نجل-إسماعيل-هنية-ينفي-رواية-متداولة-بشأن-عملية-اغتيال-والده-ويسرد-تفاصيل-جديدة-1091854031.html
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إسماعيل هنية, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن "الانتقام من إسرائيل": ستسمعون أخبارا جيدة قريبا

19:20 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في رسالة للإيرانيين، مساء اليوم السبت، إنهم سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.
جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين يرددون شعارات "الموت لإسرائيل"، ويطالبون بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وقبل مغادرته مكان الزيارة، وأثناء ركوب السيارة، رد قائد الحرس الثوري الإيراني على الناس الذين سألوه عن الانتقام بجملة واحدة هي: "سوف تسمعون أخبارا طيبة عن الانتقام إن شاء الله".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
نجل إسماعيل هنية ينفي رواية متداولة بشأن عملية اغتيال والده ويسرد تفاصيل جديدة
17 أغسطس, 19:53 GMT
وكان اللواء حسين سلامي حاضرا على الحدود الرسمية والدولية لخسروي في مدينة قصرشيرين، مساء اليوم السبت، واطلع على أحدث الوضع ال
مروري لزوار الأربعين الحسينية، وتحدث إلى الحجاج حول جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.
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