https://sarabic.ae/20240817/نجل-إسماعيل-هنية-ينفي-رواية-متداولة-بشأن-عملية-اغتيال-والده-ويسرد-تفاصيل-جديدة-1091854031.html

نجل إسماعيل هنية ينفي رواية متداولة بشأن عملية اغتيال والده ويسرد تفاصيل جديدة

نجل إسماعيل هنية ينفي رواية متداولة بشأن عملية اغتيال والده ويسرد تفاصيل جديدة

سبوتنيك عربي

كشف النجل الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية، معلومات جديدة عن كيفية اغتيال والده في العاصمة الإيرانية طهران، الشهر... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T19:53+0000

2024-08-17T19:53+0000

2024-08-17T19:53+0000

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وأكد عبد السلام هنية، في تصريحات له من الدوحة، أن والده تعرض لهجوم صاروخي، بعد تعقبه عبر هاتفه الذكي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأشار إلى أن "صاروخا موجّها تعقّب هاتف والده الذكي، الذي وضعه في غرفته ليلا بالقرب من رأسه، ما تسبب في إصابته بضربة مباشرة".كما نفى عبد السلام هنية، مزاعم سابقة نشرتها بعض وسائل الإعلام، بشأن أن اغتيال والده كان ناتجا عن وجود عبوة ناسفة.وشدد نجل هنية أن هاتف والده "جعله هدفا سهلا".وقال: "كان والدي يحضر احتفالا رسميا (تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان)، وكان يحمل هاتفه الذكي، لذا لم تكن العملية معقدة للغاية".كما أفصح النجل الأكبر لإسماعيل هنية، أن والده كان يتصل باستمرار من هاتفه في يوم مقتله، حتى أنه استخدمه في الساعة 10:15 مساء، ليلة اغتياله.كما أكد أن الغارة التي استهدفت والده تمت "بغطاء أمريكي"، بحسب قوله.واغتيل إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر إقامتهما في طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني.وجاء في البيان أن اغتيال إسماعيل هنية "كان مخططا ومنفذا من قبل النظام الصهيوني، وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية".وفي المقابل، تعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد المناسب على إسرائيل، إذ قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "النظام الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية أعد الأرضية لعقاب قاس لنفسه".وفي يوم السبت الماضي، كتب المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، عبر منصة "إكس"، أن "الاستعدادات جارية لمعاقبة نظام لا يفهم إلا لغة القوة".وأضاف شمخاني أن "الهدف الوحيد للنظام الإسرائيلي من قتل المصلين في مدرسة التبين في غزة، واغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران، هو السعي إلى الحرب، وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".وتابع أن "الاستعدادات لمعاقبة النظام الإسرائيلي جارية، بعد العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية".

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https://sarabic.ae/20240813/قائد-في-الحرس-الثوري-عن-تأخر-الرد-على-اغتيال-هنية-يجب-انتظار-أمر-المرشد-سواء-بالصبر-أو-بالانتقام-1091675825.html

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إسماعيل هنية, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية