أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240801/أردوغان-اغتيال-هنية-والهجوم-على-لبنان-يثبت-أن-إسرائيل-تشكل-تهديدا-للمنطقة-والعالم-والإنسانية-1091321877.html
أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية
أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل أثبتت أنها تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها والعالم والإنسانية، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T13:25+0000
2024-08-01T13:25+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
إسماعيل هنية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/08/1086807206_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_3865377ef11de4876802ccc30128e626.jpg
وطالب في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني، اليوم الخميس، "باتخاذ إجراء كتحالف للإنسانية قبل فوات الأوان، بالنسبة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين لإيجاد السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.ولفت أردوغان إلى أنه يعتقد أن "محادثات البابا فرانسيس مع الدول الداعمة لإسرائيل ستكون مفيدة، من أجل وقف الهجمات وضمان السلام الدائم، دون التسبب في ضرر دائم للبنية السياسية والأمنية والاجتماعية في العالم، بما في ذلك المنطقة".من ناحية أخرى، شدد الرئيس التركي لبابا الفاتيكان على أن "العروض غير الأخلاقية التي شهدتها إحدى فقرات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أثارت غضبا وردود أفعال غاضبة".وقال إنه "تحت ستار حرية التعبير والتسامح، يتم انتهاك كرامة الإنسان والاستهزاء بالقيم الدينية والأخلاقية، وأن هذا يسيء إلى المسلمين بقدر ما يسيء إلى العالم المسيحي، ونعتقد أنه من الضروري أن نرفع أصواتنا معا، ونتخذ موقفا مشتركا ضد هؤلاء".وأشار إلى أن "تحدي القيم الدينية، وترويج الدعاية المنحرفة، والانهيار الأخلاقي، الذي ينجرف إليه العالم في الألعاب الأولمبية، التي تقام لتوحيد الشعوب، هي بمثابة أجراس إنذار".من ناحيته، شكر بابا الفاتيكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، على جهوده من أجل السلام وحساسيته تجاه تدهور القيم الدينية".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، يوم الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية معلومات بشأن كون المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي بحزب الله فؤاد شكر، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لسبوتنيك صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قياديًا كبيرًا في الحزب، ولكنها فشلت في اغتياله".
https://sarabic.ae/20240729/وزير-الشباب-والرياضة-اللبناني-روح-شيطانية-ظهرت-بحفل-افتتاح-الأولمبياد-في-باريس-1091204500.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/08/1086807206_0:0:1010:757_1920x0_80_0_0_247ec291e77d1fda978c81e03c315a70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسماعيل هنية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسماعيل هنية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية

13:25 GMT 01.08.2024
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Denes Erdos
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل أثبتت أنها تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها والعالم والإنسانية، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، والهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وطالب في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني، اليوم الخميس، "باتخاذ إجراء كتحالف للإنسانية قبل فوات الأوان، بالنسبة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين لإيجاد السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
ولفت أردوغان إلى أنه يعتقد أن "محادثات البابا فرانسيس مع الدول الداعمة لإسرائيل ستكون مفيدة، من أجل وقف الهجمات وضمان السلام الدائم، دون التسبب في ضرر دائم للبنية السياسية والأمنية والاجتماعية في العالم، بما في ذلك المنطقة".
من ناحية أخرى، شدد الرئيس التركي لبابا الفاتيكان على أن "العروض غير الأخلاقية التي شهدتها إحدى فقرات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أثارت غضبا وردود أفعال غاضبة".
وقال إنه "تحت ستار حرية التعبير والتسامح، يتم انتهاك كرامة الإنسان والاستهزاء بالقيم الدينية والأخلاقية، وأن هذا يسيء إلى المسلمين بقدر ما يسيء إلى العالم المسيحي، ونعتقد أنه من الضروري أن نرفع أصواتنا معا، ونتخذ موقفا مشتركا ضد هؤلاء".
وأشار إلى أن "تحدي القيم الدينية، وترويج الدعاية المنحرفة، والانهيار الأخلاقي، الذي ينجرف إليه العالم في الألعاب الأولمبية، التي تقام لتوحيد الشعوب، هي بمثابة أجراس إنذار".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
وزير الشباب والرياضة اللبناني: روح شيطانية ظهرت بحفل افتتاح الأولمبياد في باريس
29 يوليو, 05:00 GMT
من ناحيته، شكر بابا الفاتيكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، على جهوده من أجل السلام وحساسيته تجاه تدهور القيم الدينية".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، يوم الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية معلومات بشأن كون المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي بحزب الله فؤاد شكر، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لسبوتنيك صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.
وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قياديًا كبيرًا في الحزب، ولكنها فشلت في اغتياله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نصر الله يتحدث عن الرد الإيراني و"المعركة الكبرى"14:01 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала