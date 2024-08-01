https://sarabic.ae/20240801/أردوغان-اغتيال-هنية-والهجوم-على-لبنان-يثبت-أن-إسرائيل-تشكل-تهديدا-للمنطقة-والعالم-والإنسانية-1091321877.html
أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية
أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل أثبتت أنها تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها والعالم والإنسانية، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T13:25+0000
2024-08-01T13:25+0000
2024-08-01T13:25+0000
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وطالب في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني، اليوم الخميس، "باتخاذ إجراء كتحالف للإنسانية قبل فوات الأوان، بالنسبة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين لإيجاد السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.ولفت أردوغان إلى أنه يعتقد أن "محادثات البابا فرانسيس مع الدول الداعمة لإسرائيل ستكون مفيدة، من أجل وقف الهجمات وضمان السلام الدائم، دون التسبب في ضرر دائم للبنية السياسية والأمنية والاجتماعية في العالم، بما في ذلك المنطقة".من ناحية أخرى، شدد الرئيس التركي لبابا الفاتيكان على أن "العروض غير الأخلاقية التي شهدتها إحدى فقرات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أثارت غضبا وردود أفعال غاضبة".وقال إنه "تحت ستار حرية التعبير والتسامح، يتم انتهاك كرامة الإنسان والاستهزاء بالقيم الدينية والأخلاقية، وأن هذا يسيء إلى المسلمين بقدر ما يسيء إلى العالم المسيحي، ونعتقد أنه من الضروري أن نرفع أصواتنا معا، ونتخذ موقفا مشتركا ضد هؤلاء".وأشار إلى أن "تحدي القيم الدينية، وترويج الدعاية المنحرفة، والانهيار الأخلاقي، الذي ينجرف إليه العالم في الألعاب الأولمبية، التي تقام لتوحيد الشعوب، هي بمثابة أجراس إنذار".من ناحيته، شكر بابا الفاتيكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، على جهوده من أجل السلام وحساسيته تجاه تدهور القيم الدينية".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، يوم الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية معلومات بشأن كون المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي بحزب الله فؤاد شكر، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لسبوتنيك صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قياديًا كبيرًا في الحزب، ولكنها فشلت في اغتياله".
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسماعيل هنية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسماعيل هنية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل أثبتت أنها تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها والعالم والإنسانية، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، والهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وطالب في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني، اليوم الخميس، "باتخاذ إجراء كتحالف للإنسانية قبل فوات الأوان، بالنسبة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين لإيجاد السلام"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
ولفت أردوغان إلى أنه يعتقد أن "محادثات البابا فرانسيس مع الدول الداعمة لإسرائيل ستكون مفيدة، من أجل وقف الهجمات وضمان السلام الدائم، دون التسبب في ضرر دائم للبنية السياسية والأمنية والاجتماعية في العالم، بما في ذلك المنطقة".
من ناحية أخرى، شدد الرئيس التركي لبابا الفاتيكان على أن "العروض غير الأخلاقية التي شهدتها إحدى فقرات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أثارت غضبا وردود أفعال غاضبة".
وقال إنه "تحت ستار حرية التعبير والتسامح، يتم انتهاك كرامة الإنسان والاستهزاء بالقيم الدينية والأخلاقية، وأن هذا يسيء إلى المسلمين بقدر ما يسيء إلى العالم المسيحي، ونعتقد أنه من الضروري أن نرفع أصواتنا معا، ونتخذ موقفا مشتركا ضد هؤلاء".
وأشار إلى أن "تحدي القيم الدينية، وترويج الدعاية المنحرفة، والانهيار الأخلاقي، الذي ينجرف إليه العالم في الألعاب الأولمبية، التي تقام لتوحيد الشعوب، هي بمثابة أجراس إنذار".
من ناحيته، شكر بابا الفاتيكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، على جهوده من أجل السلام وحساسيته تجاه تدهور القيم الدينية".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، يوم الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية معلومات بشأن كون المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي بحزب الله فؤاد شكر
، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لسبوتنيك صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.
وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قياديًا كبيرًا في الحزب، ولكنها فشلت في اغتياله".