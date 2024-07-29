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وزير الشباب والرياضة اللبناني: روح شيطانية ظهرت بحفل افتتاح الأولمبياد في باريس
وزير الشباب والرياضة اللبناني: روح شيطانية ظهرت بحفل افتتاح الأولمبياد في باريس
سبوتنيك عربي
رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج كلاس، أن "ما حصل في باريس، خلال عرض افتتاح حفل الأولمبياد، يعتبر خادشا للحياء العام وخادشا... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T05:00+0000
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وطالب كلاس، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، السلطات الفرنسية بـ"إجراء تحقيق في هذه المسرحية، التي تم تنظيمها لإهانة أهم رموز الديانة المسيحية"، متسائلًا عن "دور المخابرات الفرنسية والأجهزة التي نظمت هذا الحدث".وأشار كلاس إلى أن "الأولمبياد وهو أهم حدث رياضي عالمي تم تشويهه في باريس، وبعد الانتهاء من فعالياته سيتم استثماره في السياسة".وعبّر الوزير كلاس عن خشيته على "القيم الأخلاقية التي تمثلها فرنسا، والتي يجب أن تتمثل في هذا الحدث العالمي وأهمها الروح الرياضية، بينما ما ظهر في باريس هذا العام هي روح شيطانية، لا سيما بغياب التنظيم والرقابة".وفي ختام حديثه، حيّا وزير الشباب والرياضة اللبناني "لاعب التنس اللبناني بنجامين حسن، على فوزه بوجه اللاعب الأمريكي"، معتبرًا أن "ما حققه نصرًا حقيقياً، كما وجّه تحية إلى اللجنة الأولمبية وكل رياضي لبناني".تصويت... هل تعتبر توقف قطارات فرنسا وسرقة الرياضيين قبل أولمبياد باريس فشلا تنظيميا أم خطأ بشريا؟باحث: استبعاد الوفد الروسي من المشاركة في الأولمبياد مخالف لكل القوانين الرياضية
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فرنسا
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فرنسا

وزير الشباب والرياضة اللبناني: روح شيطانية ظهرت بحفل افتتاح الأولمبياد في باريس

05:00 GMT 29.07.2024
© www.flickr.com Francois Schnell علم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© www.flickr.com Francois Schnell
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حصري
رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج كلاس، أن "ما حصل في باريس، خلال عرض افتتاح حفل الأولمبياد، يعتبر خادشا للحياء العام وخادشا لكرامة فرنسا وتشويها لهذا الحفل الأسطوري".
وطالب كلاس، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، السلطات الفرنسية بـ"إجراء تحقيق في هذه المسرحية، التي تم تنظيمها لإهانة أهم رموز الديانة المسيحية"، متسائلًا عن "دور المخابرات الفرنسية والأجهزة التي نظمت هذا الحدث".

واستغرب الوزير اللبناني، مرور ما وصفه بـ"الخرق الأدبي المخيف للديانة المسيحية" مرور الكرام، وغياب أيّ ردة فعل معنوية، لافتًا إلى أنه "لا يكفي حذف مقاطع الفيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي".

علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
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27 يوليو, 15:05 GMT
وأشار كلاس إلى أن "الأولمبياد وهو أهم حدث رياضي عالمي تم تشويهه في باريس، وبعد الانتهاء من فعالياته سيتم استثماره في السياسة".
وعبّر الوزير كلاس عن خشيته على "القيم الأخلاقية التي تمثلها فرنسا، والتي يجب أن تتمثل في هذا الحدث العالمي وأهمها الروح الرياضية، بينما ما ظهر في باريس هذا العام هي روح شيطانية، لا سيما بغياب التنظيم والرقابة".
وفي ختام حديثه، حيّا وزير الشباب والرياضة اللبناني "لاعب التنس اللبناني بنجامين حسن، على فوزه بوجه اللاعب الأمريكي"، معتبرًا أن "ما حققه نصرًا حقيقياً، كما وجّه تحية إلى اللجنة الأولمبية وكل رياضي لبناني".
تصويت... هل تعتبر توقف قطارات فرنسا وسرقة الرياضيين قبل أولمبياد باريس فشلا تنظيميا أم خطأ بشريا؟
باحث: استبعاد الوفد الروسي من المشاركة في الأولمبياد مخالف لكل القوانين الرياضية
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