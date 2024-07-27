https://sarabic.ae/20240727/باحث-في-الشؤون-الرياضية-فشل-فرنسا-في-تنظيم-افتتاح-الأولمبياد-لم-يمكنها-من-تلميع-صورتها-الباهتة---1091175983.html

باحث في الشؤون الرياضية: فشل فرنسا في تنظيم افتتاح الأولمبياد لم يمكنها من تلميع صورتها الباهتة

باحث في الشؤون الرياضية: فشل فرنسا في تنظيم افتتاح الأولمبياد لم يمكنها من تلميع صورتها الباهتة

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الرياضي، محمد صعب، أن فرنسا حاولت أن تفكر خارج الصندوق في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، ولكنها لم تنجح بسبب المشكلات التي واجهتها قبل... 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T15:05+0000

2024-07-27T15:05+0000

2024-07-27T15:05+0000

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وأضاف صعب في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "مشاكل التنظيم ليست فقط ما أعلن عنها، وإنما هناك أمر كبير لم تقله فرنسا وهو تلوث نهر السين الذي يستضيف نوعين من المسابقات".وأوضح صعب أن "فرنسا وخلال تنظيمها للأولمبياد كشفت عن سياستها بشكل علني عبر الكيل بمكيالين، إذ أنها أمّنت حماية إضافية للوفد الإسرائيلي، في حين رفضت دعوة المنتخب الروسي، وهذا الأمر يأخذ بعين الاعتبار، إذ كان من المفترض ومنذ البداية طرد الإسرائيليين الرياضيين، وإرسال بطاقة شرف للمنتخب الروسي، وهذا الأمر يقع على عاتق المنظمين الفرنسيين".ورأى صعب أن "فرنسا حاولت إخفاء أزمتها السياسية عبر حفل افتتاح ضخم وبراق واستدعاء نجوم ومشاهير من العالم أجمع، إلا أن ذلك لم ينجح في إخفاء أزمة الأحزاب السياسية الفرنسية الموجودة الآن، أو حتى تلميع صورة فرنسا الباهتة وإعادة البريق لها بعد اختفائه منذ أعلنت دعمها لأوكرانيا ضد روسيا، وبدأت بإدخال السياسة في الرياضة، وهذا ما كان واضحا حين وضعت كلمة "غزو" على الشاشات في دلالة على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20240726/تصويت-هل-تعتبر-توقف-قطارات-فرنسا-وسرقة-الرياضيين-قبل-أولمبياد-باريس-فشلا-تنظيميا-أم-خطأ-بشريا؟----1091148151.html

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