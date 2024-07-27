https://sarabic.ae/20240727/باحث-السلبية-هيمنت-على-حفل-افتتاح-الأولمبياد-الذي-ترافق-مع-سلة-من-الأزمات-الفرنسية-1091176245.html

باحث: السلبية هيمنت على حفل افتتاح الأولمبياد الذي ترافق مع سلة من الأزمات الفرنسية

باحث: السلبية هيمنت على حفل افتتاح الأولمبياد الذي ترافق مع سلة من الأزمات الفرنسية

سبوتنيك عربي

تعليقًا على المشهدية التي رافقت افتتاح الأولمبياد في فرنسا، جزم الباحث في الشأن الأوروبي، خالد زين الدين، أن "أوروبا القديمة قد انتهت" . 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T15:25+0000

2024-07-27T15:25+0000

2024-07-27T15:25+0000

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وشرح زين الدين في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الظروف الصعبة التي تمر بها القارة الاوروبية عموماً وفرنسا خصوصاً والتي لا يمكن فصلها عن أجواء الأولمبياد، "ما يدفع للتأكيد بأن السلبية كانت مهيمنة وأن هذا الحدث لم يكن موفقاً"، على حد تعبيره. وتابع قائلا: "المشكلة وصلت إلى عقود المصنّعين ومنتجي الميداليات الذين يحتاجون لأموال إضافية، بالإضافة لإعلان أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية عن إضرابات محتملة في فرنسا تجمع عمال من مختلف القطاعات والإدارات من بينها المستشفيات والسياحة والشرطة وعمال القمامة".وكشف أيضاً عن "تعرض المشاركين في الأولمبياد، من مشجعين ورياضيين، إلى أمراض وأوبئة وفيروسات متنوعة، نتيجة التلوث الحاصل والواقع الصحي" .وتعليقاً على قرار رفض مشاركة اللاعبين الروس في الأولمبياد إلا كلاعبين حياديين، مع ما يرافق ذلك من إجراءات تمييزية، قال زين الدين:وتابع: "الأولمبياد يأتي في زمن الأزمات الأوروبية المتعددة، خصوصاً تلك التي تسبب بها الصراع الأوكراني، فهذه الأزمة أدخلت أوروبا في مشاكل كبيرة وحرمتها من فرصة النهوض الذهبية اقتصادياً التي كانت توفرها لها المصادر النفطية الروسية الرخيصة الثمن، بالإضافة إلى أزمة الديون والفوائد والتضخم والبطالة وغلاء الفاتورة المعيشية" .تصويت... هل تعتبر توقف قطارات فرنسا وسرقة الرياضيين قبل أولمبياد باريس فشلا تنظيميا أم خطأ بشريا؟كل ما سبق دفع الباحث في الشأن الأوروبي للقول بأن "مستقبل أوروبا إلى الضبابية، أما فرنسا فلم تعد كما نعرفها وهي انتهت اقتصادياً!"

https://sarabic.ae/20240727/باحث-في-الشؤون-الرياضية-فشل-فرنسا-في-تنظيم-افتتاح-الأولمبياد-لم-يمكنها-من-تلميع-صورتها-الباهتة---1091175983.html

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