https://sarabic.ae/20240727/باحث-السلبية-هيمنت-على-حفل-افتتاح-الأولمبياد-الذي-ترافق-مع-سلة-من-الأزمات-الفرنسية-1091176245.html
باحث: السلبية هيمنت على حفل افتتاح الأولمبياد الذي ترافق مع سلة من الأزمات الفرنسية
باحث: السلبية هيمنت على حفل افتتاح الأولمبياد الذي ترافق مع سلة من الأزمات الفرنسية
سبوتنيك عربي
تعليقًا على المشهدية التي رافقت افتتاح الأولمبياد في فرنسا، جزم الباحث في الشأن الأوروبي، خالد زين الدين، أن "أوروبا القديمة قد انتهت" . 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T15:25+0000
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وشرح زين الدين في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الظروف الصعبة التي تمر بها القارة الاوروبية عموماً وفرنسا خصوصاً والتي لا يمكن فصلها عن أجواء الأولمبياد، "ما يدفع للتأكيد بأن السلبية كانت مهيمنة وأن هذا الحدث لم يكن موفقاً"، على حد تعبيره. وتابع قائلا: "المشكلة وصلت إلى عقود المصنّعين ومنتجي الميداليات الذين يحتاجون لأموال إضافية، بالإضافة لإعلان أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية عن إضرابات محتملة في فرنسا تجمع عمال من مختلف القطاعات والإدارات من بينها المستشفيات والسياحة والشرطة وعمال القمامة".وكشف أيضاً عن "تعرض المشاركين في الأولمبياد، من مشجعين ورياضيين، إلى أمراض وأوبئة وفيروسات متنوعة، نتيجة التلوث الحاصل والواقع الصحي" .وتعليقاً على قرار رفض مشاركة اللاعبين الروس في الأولمبياد إلا كلاعبين حياديين، مع ما يرافق ذلك من إجراءات تمييزية، قال زين الدين:وتابع: "الأولمبياد يأتي في زمن الأزمات الأوروبية المتعددة، خصوصاً تلك التي تسبب بها الصراع الأوكراني، فهذه الأزمة أدخلت أوروبا في مشاكل كبيرة وحرمتها من فرصة النهوض الذهبية اقتصادياً التي كانت توفرها لها المصادر النفطية الروسية الرخيصة الثمن، بالإضافة إلى أزمة الديون والفوائد والتضخم والبطالة وغلاء الفاتورة المعيشية" .تصويت... هل تعتبر توقف قطارات فرنسا وسرقة الرياضيين قبل أولمبياد باريس فشلا تنظيميا أم خطأ بشريا؟كل ما سبق دفع الباحث في الشأن الأوروبي للقول بأن "مستقبل أوروبا إلى الضبابية، أما فرنسا فلم تعد كما نعرفها وهي انتهت اقتصادياً!"
https://sarabic.ae/20240727/باحث-في-الشؤون-الرياضية-فشل-فرنسا-في-تنظيم-افتتاح-الأولمبياد-لم-يمكنها-من-تلميع-صورتها-الباهتة---1091175983.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
باحث: السلبية هيمنت على حفل افتتاح الأولمبياد الذي ترافق مع سلة من الأزمات الفرنسية
حصري
تعليقًا على المشهدية التي رافقت افتتاح الأولمبياد في فرنسا، جزم الباحث في الشأن الأوروبي، خالد زين الدين، أن "أوروبا القديمة قد انتهت" .
وشرح زين الدين في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الظروف الصعبة التي تمر بها القارة الاوروبية عموماً وفرنسا خصوصاً والتي لا يمكن فصلها عن أجواء الأولمبياد، "ما يدفع للتأكيد بأن السلبية كانت مهيمنة وأن هذا الحدث لم يكن موفقاً"، على حد تعبيره.
وفنّد زين الدين الضغوط والإشكاليات الأمنية والبيئية والصحية والسياسية المرافقة للاولمبياد، "ناهيك عن عدم إيفاء الحكومة الفرنسية بوعودها السابقة ما فاقم مشاكل التنقل وزاد من الضغط على الوسائل المرورية، بالإضافة إلى إضرابات النقابات التي تهدد بشلّ البلاد للمطالبة بتحسين ظروف العيش".
وتابع قائلا: "المشكلة وصلت إلى عقود المصنّعين ومنتجي الميداليات الذين يحتاجون لأموال إضافية، بالإضافة لإعلان أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية عن إضرابات محتملة في فرنسا تجمع عمال من مختلف القطاعات والإدارات من بينها المستشفيات والسياحة والشرطة وعمال القمامة".
وأوضح أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يضاف لكل ما سبق، مشكلة صحية كبيرة لناحية النقص في الكادر الطبي من جهة، وأزمة التلوث من جهة ثانية، في ظل عدم وجود أي خطة صحية شاملة، وقد وصلت الأمور لدرجة استعانة فرنسا بعمال من الدول الأفريقية والعربية للعمل في القطاع الصحي في ظل الهجرة الحاصلة منها.
وكشف أيضاً عن "تعرض المشاركين في الأولمبياد، من مشجعين ورياضيين، إلى أمراض وأوبئة وفيروسات متنوعة، نتيجة التلوث الحاصل والواقع الصحي" .
وتعليقاً على قرار رفض مشاركة اللاعبين الروس في الأولمبياد إلا كلاعبين حياديين، مع ما يرافق ذلك من إجراءات تمييزية، قال زين الدين:
قرار الاتحاد الأوروبي في السياسة كما في الرياضة يتخذ من خارج القارة الأوروبية، وما يملى على الأوروبيين ينفذونه من دون امتلاك أي قدرة على الاعتراض، وباختصار فإن عدم مشاركة اللاعبين الروس في الأولمبياد قرار أمريكي.
وتابع: "الأولمبياد يأتي في زمن الأزمات الأوروبية المتعددة، خصوصاً تلك التي تسبب بها الصراع الأوكراني، فهذه الأزمة أدخلت أوروبا في مشاكل كبيرة وحرمتها من فرصة النهوض الذهبية اقتصادياً التي كانت توفرها لها المصادر النفطية الروسية الرخيصة الثمن، بالإضافة إلى أزمة الديون والفوائد والتضخم والبطالة وغلاء الفاتورة المعيشية" .
كل ما سبق دفع الباحث في الشأن الأوروبي للقول بأن "مستقبل أوروبا إلى الضبابية، أما فرنسا فلم تعد كما نعرفها وهي انتهت اقتصادياً!"