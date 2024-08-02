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بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة
بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع لم يساعد في تحسين فرص... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T04:28+0000
2024-08-02T05:05+0000
جو بايدن
إسماعيل هنية
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال بايدن للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان الاغتيال قد أفسد محادثات وقف إطلاق النار: "أنا قلق جداً بشأن ذلك"، مضيفاً أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إيران "لم يساعد" في تهدئة الوضع.وذكر بايدن أنه أجرى محادثة "مباشرة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، وأكد له ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لوقف إطلاق النار.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240801/انطلاق-مراسم-تشييع-جثمان-رئيس-المكتب-السياسي-لحركة-حماس-إسماعيل-هنية-في-طهران-1091304044.html
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جو بايدن, إسماعيل هنية, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
جو بايدن, إسماعيل هنية, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة

04:28 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 05:05 GMT 02.08.2024)
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Erin Schaff
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع لم يساعد في تحسين فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال بايدن للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان الاغتيال قد أفسد محادثات وقف إطلاق النار: "أنا قلق جداً بشأن ذلك"، مضيفاً أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إيران "لم يساعد" في تهدئة الوضع.
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وذكر بايدن أنه أجرى محادثة "مباشرة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، وأكد له ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لوقف إطلاق النار.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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