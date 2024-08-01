https://sarabic.ae/20240801/انطلاق-مراسم-تشييع-جثمان-رئيس-المكتب-السياسي-لحركة-حماس-إسماعيل-هنية-في-طهران-1091304044.html
انطلاق مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران
انطلاق مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بانطلاق مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T04:41+0000
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2024-08-01T05:07+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "بدأت مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية في جامعة طهران عند الساعة الثامنة والنصف صباحا".وأضافت: "وعند الساعة الثامنة والنصف صباحا سيصلي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على جثمانه".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى". وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240801/إيران-تدعو-دول-منظمة-التعاون-الإسلامي-إلى-اجتماع-طارئ-لإدانة-مقتل-إسماعيل-هنية-في-طهران-1091303902.html
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إسماعيل هنية, غارات إسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
إسماعيل هنية, غارات إسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
انطلاق مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران
04:41 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 01.08.2024)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بانطلاق مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "بدأت مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية في جامعة طهران عند الساعة الثامنة والنصف صباحا".
وأضافت: "وعند الساعة الثامنة والنصف صباحا سيصلي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على جثمانه".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.