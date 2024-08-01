https://sarabic.ae/20240801/إيران-تدعو-دول-منظمة-التعاون-الإسلامي-إلى-اجتماع-طارئ-لإدانة-مقتل-إسماعيل-هنية-في-طهران-1091303902.html

إيران تدعو دول منظمة التعاون الإسلامي إلى اجتماع طارئ لإدانة مقتل إسماعيل هنية في طهران

إيران تدعو دول منظمة التعاون الإسلامي إلى اجتماع طارئ لإدانة مقتل إسماعيل هنية في طهران

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دعا خلالها إلى عقد... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T04:32+0000

2024-08-01T04:32+0000

2024-08-01T04:55+0000

إيران

أخبار إيران

منظمة التعاون الإسلامي

أخبار منظمة التعاون الإسلام

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طهران - سبوتنيك. ونقلت الخارجية الإيرانية عن كني قوله: "من الضروري عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن لإدانة العمل الدنيء لنظام الاحتلال الإسرائيلي ومكافحة العدوان الإرهابي". وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240731/إيران-نحتفظ-بحق-الدفاع-عن-النفس-بعد-مقتل-هنية-على-أراضينا-1091302581.html

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