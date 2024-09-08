https://sarabic.ae/20240908/نتنياهو-بعد-عملية-معبر-اللنبي-محاطون-بإيديولوجية-قاتلة-يقودها-محور-الشر-الإيراني-1092506856.html
نتنياهو بعد عملية معبر "اللنبي": محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني
نتنياهو بعد عملية معبر "اللنبي": محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني
سبوتنيك عربي
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على مقتل 3 إسرائيليين عند معبر "اللنبي" (الكرامة) بين الأردن والضفة الغربية، بأنه "يوم صعب". 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T10:19+0000
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وقال نتنياهو، خلال جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي: "لقد قتل إرهابي حقير 3 من مواطنينا بدم بارد عند جسر اللنبي، وبالنيابة عن الحكومة، أبعث بالتعازي لأسر القتلى"، وفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو.وتابع: "نحن محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني، وفي الأيام الأخيرة، قام إرهابيون حقيرون بقتل 6 من مختطفينا بدم بارد، و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية".وأضاف نتنياهو: "ما يمنع تدمير شعبنا كما كان في الماضي، هو قوة دولة إسرائيل، وقوة جيش الدفاع الإسرائيلي. إن الروح البطولية للجنود ورجال الشرطة والرجال والنساء في قواتنا الأمنية، والتضحية الكبرى لأبطالنا الذين سقطوا، وصمود شعبنا، هو كل الفارق وعندما نقف معا لا يستطيع أعداؤنا أن يتحدوا، لذا فإن هدفهم الرئيسي هو تقسيمنا وزرع الانقسام داخلنا".وقُتل 3 إسرائيليين، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصاباتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".كما نقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240908/مقتل-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-عند-معبر-اللنبي-الحدودي-والأردن-يعلق-1092505782.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, غزة
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, غزة
نتنياهو بعد عملية معبر "اللنبي": محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على مقتل 3 إسرائيليين عند معبر "اللنبي" (الكرامة) بين الأردن والضفة الغربية، بأنه "يوم صعب".
وقال نتنياهو، خلال جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي: "لقد قتل إرهابي حقير 3 من مواطنينا بدم بارد عند جسر اللنبي، وبالنيابة عن الحكومة، أبعث بالتعازي لأسر القتلى"، وفقا لبيان
صادر عن مكتب نتنياهو.
وتابع: "نحن محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني، وفي الأيام الأخيرة، قام إرهابيون حقيرون بقتل 6 من مختطفينا بدم بارد، و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية".
وأردف: "القتلة لا يفرّقون بيننا، فهم يريدون قتلنا جميعا حتى آخر واحد فينا، من اليمين واليسار، علمانيين ومتدينين، يهودا وغير يهود".
وأضاف نتنياهو: "ما يمنع تدمير شعبنا كما كان في الماضي، هو قوة دولة إسرائيل، وقوة جيش الدفاع الإسرائيلي. إن الروح البطولية للجنود ورجال الشرطة والرجال والنساء في قواتنا الأمنية، والتضحية الكبرى لأبطالنا الذين سقطوا، وصمود شعبنا، هو كل الفارق وعندما نقف معا لا يستطيع أعداؤنا أن يتحدوا، لذا فإن هدفهم الرئيسي هو تقسيمنا وزرع الانقسام داخلنا".
وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالقول: "يتساءل البعض هل ستأكل سيفا إلى الأبد؟ في الشرق الأوسط، من دون سيف لا يوجد الخلود".
وقُتل 3 إسرائيليين
، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصاباتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".
كما نقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.
وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة
أنباء "عمون" الأردنية.
وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.