https://sarabic.ae/20240908/مقتل-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-عند-معبر-اللنبي-الحدودي-والأردن-يعلق-1092505782.html

مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر "اللنبي" الحدودي.. والأردن يعلق

مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر "اللنبي" الحدودي.. والأردن يعلق

سبوتنيك عربي

قُتل 3 إسرائيليين، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T08:35+0000

2024-09-08T08:35+0000

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "وفاة 3 رجال متأثرين بإصاباتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".كما نقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "وصل قبل قليل إرهابي عبر الأردن بشاحنة باتجاه معبر اللنبي، في منطقة البقاع وعيميكيم، وخرج من الشاحنة وفتح النار على القوات التي تحرس المعبر".وتابع أنه "تم القضاء على الإرهابي من قبل قوات الأمن، وتم تحديد مقتل عدد من المدنيين الإسرائيليين وإصابة آخرين نتيجة الهجوم، وسارعت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المكان، وهي تعمل حاليا على استبعاد الشكوك حول ضبط الشاحنة وهي محملة بالعبوات الناسفة".ويشتبه الجيش الإسرائيلي، في أن "الشاحنة التي وصلت إلى معبر اللنبي لتنفيذ هجوم إطلاق نار، ربما تكون محملة بالمتفجرات"، مضيفا أنه "تم إرسال خبراء متفجرات إلى مكان الحادث للتحقيق"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

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