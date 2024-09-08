https://sarabic.ae/20240908/بن-غفير-طلبت-من-نتنياهو-إدراج-النصر-في-الضفة-الغربية-ضمن-أهداف-الحرب-1092508989.html

بن غفير: طلبت من نتنياهو إدراج "النصر" في الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب

بن غفير: طلبت من نتنياهو إدراج "النصر" في الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب

سبوتنيك عربي

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بأنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "إدراج النصر في الضفة الغربية" ضمن أهداف الحرب. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T11:52+0000

2024-09-08T11:52+0000

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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات بن غفير جاءت، تعليقا على مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن بلاده تخوض حربا في قطاع غزة والضفة الغربية وأمام "حزب الله" اللبناني، وأنه طلب من نتنياهو أن "يدرج في أهداف الحرب الجارية على قطاع غزة النصر في الضفة الغربية"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصابتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240908/نتنياهو-بعد-عملية-معبر-اللنبي-محاطون-بإيديولوجية-قاتلة-يقودها-محور-الشر-الإيراني-1092506856.html

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