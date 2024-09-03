https://sarabic.ae/20240903/الأردن-يدعو-جميع-دول-العالم-إلى-فرض-حظر-شامل-على-تصدير-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1092346556.html
الأردن يدعو جميع دول العالم إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
الأردن يدعو جميع دول العالم إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن "بريطانيا فعلت الصواب بتعليقها بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل". 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T11:28+0000
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ودعا الصفدي، عبر حسابه على منصة "إكس" "جميع الدول إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، مؤكدا أنه "إذا استمر العدوان هكذا بلا عواقب حقيقية فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لن يوقف عدوانه على غزة والضفة الغربية، ولن يتوقف عن انتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها".وأعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الاثنين، أن "المملكة المتحدة ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مع تعليق نحو 30 رخصة من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة".وقال لامي، أمام المشرعين في مجلس العموم، إن "القرار يرجع إلى خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل حدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن انتشال جثث 6 رهائن لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأثارت استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح يوم أمس الاثنين، إضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض يوم الأحد الماضي: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240903/تقرير-بعد-10-أشهر-حماس-تستعيد-قدراتها-شمالي-قطاع-غزة-1092331737.html
https://sarabic.ae/20240826/أمريكا-أرسلت-أكثر-من-50-ألف-طن-من-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-حرب-غزة--1092099706.html
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أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأردن يدعو جميع دول العالم إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن "بريطانيا فعلت الصواب بتعليقها بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
ودعا الصفدي، عبر حسابه على منصة "إكس" "جميع الدول إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، مؤكدا أنه "إذا استمر العدوان هكذا بلا عواقب حقيقية فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لن يوقف عدوانه على غزة والضفة الغربية، ولن يتوقف عن انتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الاثنين، أن "المملكة المتحدة ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مع تعليق نحو 30 رخصة من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة".
وقال لامي، أمام المشرعين في مجلس العموم، إن "القرار يرجع إلى خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل حدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن انتشال جثث 6 رهائن
لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأثارت استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح يوم أمس الاثنين، إضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض يوم الأحد الماضي: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح.
لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.