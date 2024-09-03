https://sarabic.ae/20240903/تقرير-بعد-10-أشهر-حماس-تستعيد-قدراتها-شمالي-قطاع-غزة-1092331737.html
تقرير: "حماس" تستعيد قدراتها القتالية في غزة وتجند 3 آلاف مقاتل
تقرير: "حماس" تستعيد قدراتها القتالية في غزة وتجند 3 آلاف مقاتل
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن بعد 10 أشهر من بدء الحرب على قطاع غزة، تمكنت "حماس" من استعادة قدراتها شمالي القطاع. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T07:35+0000
2024-09-03T07:35+0000
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وبحسب التقارير فإن "المسؤولين الأمنيين حددو علامات مثيرة للقلق تشير إلى تجدد نشاط حماس في شمال قطاع غزة".وقالت: "حماس تنجح في استعادة قدراتها في المنطقة رغم الضربة القوية التي تعرضت لها".وأضافت: "تشير التقديرات إلى أنه تم تجنيد نحو 3000 ناشط جديد في الحركة، مزودين بالأسلحة والذخائر".ويرى مسؤولون أمريكيون أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق المزيد من المكاسب في قطاع غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في عقد صفقة لاستعادة الرهائن سواء الأحياء منهم أو الأموات.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين."حماس": إصرار نتنياهو على تحرير المحتجزين بالقوة يعني عودتهم إلى أسرهم داخل "توابيت"الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعرقل اتفاق الهدنة بهدف إطالة حرب الإبادة والتهجير
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طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
تقرير: "حماس" تستعيد قدراتها القتالية في غزة وتجند 3 آلاف مقاتل
07:35 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 07:42 GMT 03.09.2024)
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن بعد 10 أشهر من بدء الحرب على قطاع غزة، تمكنت "حماس" من استعادة قدراتها شمالي القطاع.
وبحسب التقارير فإن "المسؤولين الأمنيين حددو علامات مثيرة للقلق تشير إلى تجدد نشاط حماس في شمال قطاع غزة".
وقالت: "حماس تنجح في استعادة قدراتها في المنطقة رغم الضربة القوية التي تعرضت لها".
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه بالرغم من أن الحرب على القطاع تسببت "بإلحاق ضرر كبير بقدرات حماس وإخراجها من المنطقة، إلا أن المعلومات الأخيرة ترسم صورة مثيرة للقلق. وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في نقاط معينة في شمال قطاع غزة".
وأضافت: "تشير التقديرات إلى أنه تم تجنيد نحو 3000 ناشط جديد في الحركة، مزودين بالأسلحة والذخائر".
وأوضحت أن "هذا التطور يثير قلقا كبيرا لدى المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، إذ يشير إلى قدرة حماس على التعافي، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها في بداية الحرب".
ويرى مسؤولون أمريكيون أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق المزيد من المكاسب في قطاع غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في عقد صفقة لاستعادة الرهائن سواء الأحياء منهم أو الأموات.
وبعد أشهر من الحرب التي شنتها إسرائيل لتدمير "حماس" بالكامل، كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن الحركة قادرة على استعادة قوتها وزيادة عدد مقاتليها.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.