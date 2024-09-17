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برلماني عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": جولة المبعوث الأمريكي لن توقف التصعيد في لبنان
برلماني عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": جولة المبعوث الأمريكي لن توقف التصعيد في لبنان
سبوتنيك عربي
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن زيارة المبعوث الأمريكي لإسرائيل ولبنان، تأتي في سياق محاولة حل الأزمة العالقة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T16:23+0000
2024-09-17T16:23+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الإدارة الأمريكية غير معنية بفتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية الإسرائيلية، خاصة في ظل المعركة الانتخابية الأمريكية الضارية بين الحزب الديمقراطي والجمهوري.وأكد أن المبعوث الأمريكي يعمل جاهدا لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتبني مقترح الرئيس بايدن المتعلق بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" لوقف التصعيد، خاصة أن عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين أجمعوا بأن التواجد في محور فيلادلفيا ليس ضروريا لحماية إسرائيل، خاصة في ظل الاتفاقيات بين تل أبيب والقاهرة، لكن نتنياهو كعادته لا يحترم أي نصوص أو مواثيق وما يهمه فقط البقاء في الحكم.وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي يسعى لحلحلة الوضع الذي فشل فيه الكثير من المسؤولين الأمريكيين، لكن هناك شكوك في نجاح مهمته في وأد المعارك بلبنان، بيد أن محاولات الحل والتوصل لاتفاق أمر ضروري ومهم، لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة والشعب الفلسطيني من جراء حرب الإبادة المجنونة التي تشنها إسرائيل هناك.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن "حزب الله اللبناني يواصل ربط نفسه بحماس ويرفض إنهاء الصراع".وخلال لقائه بالمبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أمس الاثنين، أكد غالانت أن "الطريقة الوحيدة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم هي من خلال العمل العسكري"، موجها الشكر للمبعوث الأمريكي على جهوده في إعادة النظام إلى الحدود الشمالية.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على "أهمية الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني ​​في المنطقة الحدودية".من جهته، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أن "شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان لن يعيد الأسرى وسيعرض إسرائيل للخطر".وكانت "القناة 13" الإسرائيلية قد أفادت، مساء السبت الماضي، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر توسيع العملية العسكرية في الجبهة الشمالية في وجه "حزب الله" اللبناني.ونقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة عقدت، الخميس الماضي، لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية، أن الجيش الإسرائيلي بصدد القيام بعملية موسعة وقوية في الجبهة الشمالية، دون تحديد موعد.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240917/لبنان-تعلن-رسميا-أن-إسرائيل-وراء-الهجوم-الغاشم-الذي-وقع-في-البلاد---عاجل-1092834804.html
https://sarabic.ae/20240917/لبنان-يتحرك-دوليا-ضد-إسرائيل-بعد-مقتل-4-من-عناصر-الدفاع-المدني-1092811872.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم, حصري

برلماني عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": جولة المبعوث الأمريكي لن توقف التصعيد في لبنان

16:23 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالقوات الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام بالقذائف الفسفورية
القوات الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام بالقذائف الفسفورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن زيارة المبعوث الأمريكي لإسرائيل ولبنان، تأتي في سياق محاولة حل الأزمة العالقة في الجبهة الشمالية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الإدارة الأمريكية غير معنية بفتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية الإسرائيلية، خاصة في ظل المعركة الانتخابية الأمريكية الضارية بين الحزب الديمقراطي والجمهوري.
وأكد أن المبعوث الأمريكي يعمل جاهدا لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتبني مقترح الرئيس بايدن المتعلق بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" لوقف التصعيد، خاصة أن عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين أجمعوا بأن التواجد في محور فيلادلفيا ليس ضروريا لحماية إسرائيل، خاصة في ظل الاتفاقيات بين تل أبيب والقاهرة، لكن نتنياهو كعادته لا يحترم أي نصوص أو مواثيق وما يهمه فقط البقاء في الحكم.
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وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي يسعى لحلحلة الوضع الذي فشل فيه الكثير من المسؤولين الأمريكيين، لكن هناك شكوك في نجاح مهمته في وأد المعارك بلبنان، بيد أن محاولات الحل والتوصل لاتفاق أمر ضروري ومهم، لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة والشعب الفلسطيني من جراء حرب الإبادة المجنونة التي تشنها إسرائيل هناك.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن "حزب الله اللبناني يواصل ربط نفسه بحماس ويرفض إنهاء الصراع".
وخلال لقائه بالمبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أمس الاثنين، أكد غالانت أن "الطريقة الوحيدة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم هي من خلال العمل العسكري"، موجها الشكر للمبعوث الأمريكي على جهوده في إعادة النظام إلى الحدود الشمالية.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على "أهمية الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني ​​في المنطقة الحدودية".
من جهته، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أن "شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان لن يعيد الأسرى وسيعرض إسرائيل للخطر".
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وكانت "القناة 13" الإسرائيلية قد أفادت، مساء السبت الماضي، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر توسيع العملية العسكرية في الجبهة الشمالية في وجه "حزب الله" اللبناني.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة عقدت، الخميس الماضي، لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية، أن الجيش الإسرائيلي بصدد القيام بعملية موسعة وقوية في الجبهة الشمالية، دون تحديد موعد.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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