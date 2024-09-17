https://sarabic.ae/20240917/لبنان-يتحرك-دوليا-ضد-إسرائيل-بعد-مقتل-4-من-عناصر-الدفاع-المدني-1092811872.html

لبنان يتحرك دوليا ضد إسرائيل بعد مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني

لبنان يتحرك دوليا ضد إسرائيل بعد مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني

سبوتنيك عربي

تقدم لبنان، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد إسرائيل بعد تسببها في مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني اللبناني. 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T09:49+0000

2024-09-17T09:49+0000

2024-09-17T09:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg

وقالت الوكالة "الوطنية للإعلام"، إن شكوى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جاءت بعد استهداف إسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية، ما أدى الى مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي.وأوضحت الوكالة أن الشكوى اللبنانية لمجلس الأمن صدرت بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب.وتضمنت الشكوى إدانة "الاعتداءات الاسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني"، بحسب نص الشكوى.ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية".وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع حليف "حماس"، "حزب الله" اللبناني.يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240916/أمريكا-تحذر-إسرائيل-شن-عملية-عسكرية-واسعة-ضد-لبنان-لن-يعيد-الأسرى-1092789759.html

https://sarabic.ae/20240916/حزب-الله-يعلن-استهداف-13-موقعاً-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092802003.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة