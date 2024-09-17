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لبنان يتحرك دوليا ضد إسرائيل بعد مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني
لبنان يتحرك دوليا ضد إسرائيل بعد مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني
سبوتنيك عربي
تقدم لبنان، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد إسرائيل بعد تسببها في مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني اللبناني. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T09:49+0000
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وقالت الوكالة "الوطنية للإعلام"، إن شكوى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جاءت بعد استهداف إسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية، ما أدى الى مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي.وأوضحت الوكالة أن الشكوى اللبنانية لمجلس الأمن صدرت بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب.وتضمنت الشكوى إدانة "الاعتداءات الاسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني"، بحسب نص الشكوى.ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية".وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع حليف "حماس"، "حزب الله" اللبناني.يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

لبنان يتحرك دوليا ضد إسرائيل بعد مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني

09:49 GMT 17.09.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© POOL
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تقدم لبنان، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد إسرائيل بعد تسببها في مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني اللبناني.
وقالت الوكالة "الوطنية للإعلام"، إن شكوى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جاءت بعد استهداف إسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية، ما أدى الى مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي.
وأوضحت الوكالة أن الشكوى اللبنانية لمجلس الأمن صدرت بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب.
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أمس, 16:10 GMT
وتضمنت الشكوى إدانة "الاعتداءات الاسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني"، بحسب نص الشكوى.
ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع حليف "حماس"، "حزب الله" اللبناني.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أمس, 23:43 GMT

وقال مكتب نتنياهو في بيان حينها: "قام المجلس السياسي الأمني بتحديث أهداف الحرب هذا المساء، لتشمل ما يلي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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