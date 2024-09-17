https://sarabic.ae/20240917/ماذا-نعرف-عن-أجهزة-بيجر-التي-انفجرت-في-عناصر-حزب-الله-وكيف-تُخترق-1092837298.html
ضجة في لبنان... ماذا نعرف عن أجهزة النداء الآلي "بيجر" وكيف يتم اختراقها؟
ضجة في لبنان... ماذا نعرف عن أجهزة النداء الآلي "بيجر" وكيف يتم اختراقها؟
سبوتنيك عربي
تصدرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" عناوين الأخبار عالميا إثر انفجار المئات منها في لبنان، اليوم الثلاثاء، في عملية وصفت بـ"الغامضة"، نتج عنها مقتل 9 أفراد وإصابة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
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وتمثل هذه الأجهزة إحدى وسائل الاتصال التي يعتمد عليها "حزب الله" اللبناني لمواجهة التفوق التكنولوجي الإسرائيلي في مجال الاتصالات، بحسب وسائل إعلام غربية.وتعتمد إسرائيل على وسائل الاتصال الحديثة لتحديد مواقع الشخصيات التي تسعى لاستهدافها، وهو ما جعل "حزب الله" يتخلى عنها ويعتمد على أنظمة اتصال لاسلكية قديمة مثل أجهزة "بيجر"، التي انفجر عدد كبير منها لدى مستخدميه المنتمين للحزب وغيرهم في لبنان.وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أمنية، أن أجهزة "بيجر"، التي انفجرت اليوم في لبنان، هي أحدث طراز حصل عليه "حزب الله" خلال الأشهر الماضية، بينما قالت مصادر أخرى أن بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها قبل انفجارها.كما نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر قريبة من "حزب الله"، قولها إن أجهزة "بيجر" مزودة ببطاريات ليثيوم، مرجحين احتمال ارتفاع درجة حرارتها إلى حد الانفجار.ونقلت وسائل إعلام غربية عن خبير في الأمن السيبراني استبعاده أن يكون السبب في تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان هو "هجوم سيبراني"، بينما قال القائد الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن من قام بهذه العملية أراد توجيه رسالة وجهز لهذه العملية منذ فترة.ما هي أجهزة "بيجر"؟يرجع تاريخ ظهور أجهزة النداء الآلي "بيجر" إلى عام 1949 عندما اخترعه الكندي ألفريد غروس، وبدأ استخدامه في المستشفيات في الخمسينيات ثم توسع استخدامه تجاريا في ستينيات القرن الماضي.وتوجد هذه الأجهزة في أشكال مختلفة، كما أوردها موقع "كول سيستم"، الذي أوضح أنها تمتلك مزايا مشتركة هي:وتوجد عدة أنواع من هذه الأجهزة منها:كما يوجد أنواع أخرى تناسب الاستخدامات المختلفة التي تتطلب وسيلة اتصال دائمة وسريعة وآمنة.وبحسب الموقع، فإن أهم ما يميز استخدام "البيجر" بعد السرية والأمان، هو القدرة أن عمر بطاريته طويل وهو مزود بنظام شحن يمكن مستخدميه من شحن أكثر من جهاز في وقت واحد.سيناريوهات تفجير الأجهزةأفاد خبراء عسكريون بأن أحد السيناريوهات المحتملة لانفجار أجهزة "بيجر" في لبنان هو تمكن طرف ما من اختراق الموجات التي تعمل عليها هذه أجهزة الـ"بيجر" بتقنية تم استخدامها لتسخين بطاريات الأجهزة بصورة قادت لانفجارها.وهناك سيناريوهات أخرى تتعلق أيضا بتفجير الأجهزة عن طريق تزويدها ببطاريات قابلة للانفجار عند تلقي إشارة معينة ويرجح هذا السيناريو ما ذكرته وسائل إعلام غربية عن حصول "حزب الله" اللبناني على شحنة جديدة من هذه الأجهزة، التي ربما تم اختراقها من جهة أخرى قبل وصولها إلى الحزب.اتهام إسرائيلقالت الحكومة اللبنانية إنها تدين ما وصفته بـ"الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي" وقالت إنه يمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية، وبعدها أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه إنه "يحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي طال المدنيين، واصفًا إسرائيل بـ"العدو الغادر والمجرم"، مضيفًا: "سينال العدو قصاصه العادل".
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https://sarabic.ae/20240917/حزب-الله-يعلن-تعرضه-لـعملية-غامضة-أدت-إلى-مقتل-3-وإصابة-المئات--عاجل-1092834076.html
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العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ضجة في لبنان... ماذا نعرف عن أجهزة النداء الآلي "بيجر" وكيف يتم اختراقها؟
تصدرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" عناوين الأخبار عالميا إثر انفجار المئات منها في لبنان، اليوم الثلاثاء، في عملية وصفت بـ"الغامضة"، نتج عنها مقتل 9 أفراد وإصابة نحو 2750 آخرين.
وتمثل هذه الأجهزة إحدى وسائل الاتصال التي يعتمد عليها "حزب الله" اللبناني لمواجهة التفوق التكنولوجي الإسرائيلي في مجال الاتصالات، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتعتمد إسرائيل على وسائل الاتصال الحديثة لتحديد مواقع الشخصيات التي تسعى لاستهدافها، وهو ما جعل "حزب الله
" يتخلى عنها ويعتمد على أنظمة اتصال لاسلكية قديمة مثل أجهزة "بيجر"، التي انفجر عدد كبير منها لدى مستخدميه المنتمين للحزب وغيرهم في لبنان.
وقال "حزب الله" في بيان رسمي إنه يحقق في الحادث، الذي وصفه بـ"الغامض"، بينما ألمح مستشار بارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل وراء تفجير أجهزة "بيجر".
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أمنية، أن أجهزة "بيجر"، التي انفجرت اليوم في لبنان، هي أحدث طراز حصل عليه "حزب الله" خلال الأشهر الماضية، بينما قالت مصادر أخرى أن بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها قبل انفجارها.
كما نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر قريبة من "حزب الله"، قولها إن أجهزة "بيجر" مزودة ببطاريات ليثيوم، مرجحين احتمال ارتفاع درجة حرارتها إلى حد الانفجار.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن خبير في الأمن السيبراني استبعاده أن يكون السبب في تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان هو "هجوم سيبراني"، بينما قال القائد الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن من قام بهذه العملية أراد توجيه رسالة وجهز لهذه العملية منذ فترة.
يرجع تاريخ ظهور أجهزة النداء الآلي "بيجر" إلى عام 1949 عندما اخترعه الكندي ألفريد غروس، وبدأ استخدامه في المستشفيات في الخمسينيات ثم توسع استخدامه تجاريا في ستينيات القرن الماضي.
وتوجد هذه الأجهزة في أشكال مختلفة، كما أوردها موقع
"كول سيستم"، الذي أوضح أنها تمتلك مزايا مشتركة هي:
نظام تنبيه بالصوت والإضاءة والاهتزاز.
وتوجد عدة أنواع من هذه الأجهزة منها:
"بيجر" فرق العمل: هذا النوع مخصص للاستخدام من قبل مجموعات من الأفراد ضمن فريق عمل واحد وتوفر مستويات عالية من الأمان والسرعة في نقل الرسائل والتواصل بين فريق العمل خاصة في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها تغطية شبكات الاتصالات التقليدية، ويوجد منه طرازات مختلفة.
"بيجر" الأفراد: يستخدم في تقديم الخدمات للعملاء في المؤسسات الخدمة حيث يمكن الشركات من توفير وسيلة اتصال مباشرة وسهلة مع العملاء في الوقت المحدد مع منحهم حرية التحرك بعيدا عن المكان الذي يحصلون فيه عن خدمتهم.
"بيجر" المائدة: هذا النوع مخصص لخدمة الزبائن داخل المطاعم وهو يوفر لهم طريقة سريعة وسهلة لتلبية طلباتهم.
كما يوجد أنواع أخرى تناسب الاستخدامات المختلفة التي تتطلب وسيلة اتصال دائمة وسريعة وآمنة.
وبحسب الموقع، فإن أهم ما يميز استخدام "البيجر
" بعد السرية والأمان، هو القدرة أن عمر بطاريته طويل وهو مزود بنظام شحن يمكن مستخدميه من شحن أكثر من جهاز في وقت واحد.
أفاد خبراء عسكريون بأن أحد السيناريوهات المحتملة لانفجار أجهزة "بيجر" في لبنان هو تمكن طرف ما من اختراق الموجات التي تعمل عليها هذه أجهزة الـ"بيجر" بتقنية تم استخدامها لتسخين بطاريات الأجهزة بصورة قادت لانفجارها.
وهناك سيناريوهات أخرى تتعلق أيضا بتفجير الأجهزة عن طريق تزويدها ببطاريات قابلة للانفجار عند تلقي إشارة معينة ويرجح هذا السيناريو ما ذكرته وسائل إعلام غربية عن حصول "حزب الله" اللبناني على شحنة جديدة من هذه الأجهزة، التي ربما تم اختراقها من جهة أخرى قبل وصولها إلى الحزب.
قالت الحكومة اللبنانية إنها تدين ما وصفته بـ"الاعتداء الإسرائيلي
الإجرامي" وقالت إنه يمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية، وبعدها أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه إنه "يحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي طال المدنيين، واصفًا إسرائيل بـ"العدو الغادر والمجرم"، مضيفًا: "سينال العدو قصاصه العادل".