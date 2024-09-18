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الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي في لبنان إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية
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إعلام: إسرائيل نفذت الهجوم بعد كشف عناصر من "حزب الله" اختراق لأجهزة "بيجر" اللاسلكية
إعلام: إسرائيل نفذت الهجوم بعد كشف عناصر من "حزب الله" اختراق لأجهزة "بيجر" اللاسلكية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم المرتبط بانفجار أجهزة اتصالات لاسلكية تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق من لبنان. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T06:23+0000
2024-09-18T06:23+0000
العالم العربي
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أخبار حزب الله
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وذكر موقع "المونيتور" نقلا عن مصادر استخباراتية أن "إسرائيل قررت تنفيذ الهجوم بعد معلومات وبيانات وصلتها، أن عنصرين من "حزب الله" كشفا اختراق أجهزة الاتصال اللاسلكية المرتبطة بالـ"بيجر".وأشارت المصادر للموقع إلى أن "آلاف الأجهزة التي حصل عليها حزب الله فخختها إسرائيل قبل مدة من تسليمها للحزب".ولفتت المصادر إلى أن "الخطة الأساسية كانت تقتضي تفجير الأجهزة في حال اندلاع حرب شاملة لتحقيق تفوق استراتيجي"، موضحين أن "عملية تفجير أجهزة الاستقبال "بيجر"في لبنان ظلت سرية حتى عن الولايات المتحدة".وتعرضت أجهزة اتصال محمولة من طراز (pagers) قيل إن حامليها عناصر تابعين لـ"حزب الله" اللبناني لهجوم إلكتروني، ما تسبب بتفجرها وبإصابة العشرات، حسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20240918/حزب-الله-يتعهد-بمواصلة-عملياته-ضد-إسرائيل-بعد-تفجيرات-أجهزة-الاتصال-في-لبنان-1092845789.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله

إعلام: إسرائيل نفذت الهجوم بعد كشف عناصر من "حزب الله" اختراق لأجهزة "بيجر" اللاسلكية

06:23 GMT 18.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمراسم العاشر من محرم "عاشوراء" بمسيرة جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسم العاشر من محرم عاشوراء بمسيرة جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم المرتبط بانفجار أجهزة اتصالات لاسلكية تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق من لبنان.
وذكر موقع "المونيتور" نقلا عن مصادر استخباراتية أن "إسرائيل قررت تنفيذ الهجوم بعد معلومات وبيانات وصلتها، أن عنصرين من "حزب الله" كشفا اختراق أجهزة الاتصال اللاسلكية المرتبطة بالـ"بيجر".
وأشارت المصادر للموقع إلى أن "آلاف الأجهزة التي حصل عليها حزب الله فخختها إسرائيل قبل مدة من تسليمها للحزب".
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
"حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان
04:13 GMT
ولفتت المصادر إلى أن "الخطة الأساسية كانت تقتضي تفجير الأجهزة في حال اندلاع حرب شاملة لتحقيق تفوق استراتيجي"، موضحين أن "عملية تفجير أجهزة الاستقبال "بيجر"في لبنان ظلت سرية حتى عن الولايات المتحدة".
وتعرضت أجهزة اتصال محمولة من طراز (pagers) قيل إن حامليها عناصر تابعين لـ"حزب الله" اللبناني لهجوم إلكتروني، ما تسبب بتفجرها وبإصابة العشرات، حسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك".
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