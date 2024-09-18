https://sarabic.ae/20240918/إعلام-إسرائيل-نفذت-الهجوم-بعد-كشف-عناصر-من-حزب-الله-اختراق-لأجهزة-بيجر-اللاسلكية-1092846583.html

إعلام: إسرائيل نفذت الهجوم بعد كشف عناصر من "حزب الله" اختراق لأجهزة "بيجر" اللاسلكية

إعلام: إسرائيل نفذت الهجوم بعد كشف عناصر من "حزب الله" اختراق لأجهزة "بيجر" اللاسلكية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم المرتبط بانفجار أجهزة اتصالات لاسلكية تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق من لبنان. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T06:23+0000

2024-09-18T06:23+0000

2024-09-18T06:23+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090881606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e01cbf26469b2cb1dd7c94dd89475cc.jpg

وذكر موقع "المونيتور" نقلا عن مصادر استخباراتية أن "إسرائيل قررت تنفيذ الهجوم بعد معلومات وبيانات وصلتها، أن عنصرين من "حزب الله" كشفا اختراق أجهزة الاتصال اللاسلكية المرتبطة بالـ"بيجر".وأشارت المصادر للموقع إلى أن "آلاف الأجهزة التي حصل عليها حزب الله فخختها إسرائيل قبل مدة من تسليمها للحزب".ولفتت المصادر إلى أن "الخطة الأساسية كانت تقتضي تفجير الأجهزة في حال اندلاع حرب شاملة لتحقيق تفوق استراتيجي"، موضحين أن "عملية تفجير أجهزة الاستقبال "بيجر"في لبنان ظلت سرية حتى عن الولايات المتحدة".وتعرضت أجهزة اتصال محمولة من طراز (pagers) قيل إن حامليها عناصر تابعين لـ"حزب الله" اللبناني لهجوم إلكتروني، ما تسبب بتفجرها وبإصابة العشرات، حسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك".

https://sarabic.ae/20240918/حزب-الله-يتعهد-بمواصلة-عملياته-ضد-إسرائيل-بعد-تفجيرات-أجهزة-الاتصال-في-لبنان-1092845789.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله