https://sarabic.ae/20240927/استطلاع-رأي-إسرائيلي-ارتفاع-مقاعد-الليكود-لأول-مرة-منذ-طوفان-الأقصى-بسبب-الهجمات-على-حزب-الله-1093173523.html

استطلاع رأي إسرائيلي: ارتفاع مقاعد "الليكود" لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله"

استطلاع رأي إسرائيلي: ارتفاع مقاعد "الليكود" لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مقاعد حزب "الليكود" الحاكم لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله" اللبناني. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T10:00+0000

2024-09-27T10:00+0000

2024-09-27T10:00+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093170691_32:0:2345:1301_1920x0_80_0_0_cf8d1334664850f924625bb551fe1c69.jpg

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي بينت من خلاله صعود نجم حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، على حساب حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس.وأوضح الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي في هذه الآونة، فإن الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو سيحصل على 53 مقعدا بالكنيست مقابل 57 للمعارضة.وأشار إلى أن الليكود سيحصل على 25 مقعدا بالكنيست مقابل 19 لحزب غانتس إذا أجريت الانتخابات اليوم، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".

https://sarabic.ae/20240927/كيف-أحرج-نتنياهو-البيت-الأبيض-للمرة-الثانية-1093169601.html

https://sarabic.ae/20240927/الكشف-عن-الطرف-الخامس-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1093167979.html

غزة

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله