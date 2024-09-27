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استطلاع رأي إسرائيلي: ارتفاع مقاعد "الليكود" لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله"
استطلاع رأي إسرائيلي: ارتفاع مقاعد "الليكود" لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مقاعد حزب "الليكود" الحاكم لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله" اللبناني. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي بينت من خلاله صعود نجم حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، على حساب حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس.وأوضح الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي في هذه الآونة، فإن الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو سيحصل على 53 مقعدا بالكنيست مقابل 57 للمعارضة.وأشار إلى أن الليكود سيحصل على 25 مقعدا بالكنيست مقابل 19 لحزب غانتس إذا أجريت الانتخابات اليوم، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20240927/كيف-أحرج-نتنياهو-البيت-الأبيض-للمرة-الثانية-1093169601.html
https://sarabic.ae/20240927/الكشف-عن-الطرف-الخامس-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1093167979.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

استطلاع رأي إسرائيلي: ارتفاع مقاعد "الليكود" لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله"

10:00 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Abed Abdelkader / الانتقال إلى بنك الصورسيارات تحت أنقاض المباني المدمرة في مستوطنة السكسقية بجنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي.
سيارات تحت أنقاض المباني المدمرة في مستوطنة السكسقية بجنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مقاعد حزب "الليكود" الحاكم لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" بسبب الهجمات على "حزب الله" اللبناني.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي بينت من خلاله صعود نجم حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، على حساب حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس.
وأوضح الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي في هذه الآونة، فإن الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو سيحصل على 53 مقعدا بالكنيست مقابل 57 للمعارضة.
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09:13 GMT
وأشار إلى أن الليكود سيحصل على 25 مقعدا بالكنيست مقابل 19 لحزب غانتس إذا أجريت الانتخابات اليوم، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.
ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
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وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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