https://sarabic.ae/20240927/كيف-أحرج-نتنياهو-البيت-الأبيض-للمرة-الثانية-1093169601.html

كيف أحرج نتنياهو البيت الأبيض للمرة الثانية؟

كيف أحرج نتنياهو البيت الأبيض للمرة الثانية؟

سبوتنيك عربي

لم يجد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ردا حول سؤال يتعلق بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض لمشروع وقف إطلاق النار المؤقت... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T09:13+0000

2024-09-27T09:13+0000

2024-09-27T09:13+0000

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وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن كيربي قد سُئل حول رأيه بشأن رفض نتنياهو لمشروع وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان لمدة 21 يوما بعدما أشارت مصادر في مكتبه إلى موافقته، إلا أن المسؤول الأمريكي لم يجد جوابا.وأشار جون كيربي إلى أن المقترح الفرنسي الأمريكي الذي انضمت إليه عدة دول أوروبية وعربية، حيث صيغ بالتشاور مع الجانب الإسرائيلي، قائلا: "إن البيان الذي عملنا عليه لم يتم صياغته من فراغ، بل بعد مشاورات متأنية ليس فقط مع الدول التي وقعت عليه، إنما مع إسرائيل نفسها".ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينسف بنيامين نتنياهو المبادرات الأمريكية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.كثيرا ما واجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زياراته المتعددة إلى إسرائيل، اختلافات كبيرة مع حكومة نتنياهو، حيث وجد نفسه على خلاف عدة مرات مع كبار القادة الإسرائيليين، سواء مطالبته بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، أو رفض تل أبيب لطلبه بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع.وأغلب مطالب بلينكن كانت تقابل برفض من نتنياهو، حيث يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، دوما، بأن "إسرائيل ستواصل عملياتها بكل قوة".ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".

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