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عباس: إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة
عباس: إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن "إسرائيل استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية في غزة، ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي". 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T15:31+0000
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وأضاف عباس، في خطابه بنيويورك، في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "على المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات ضد إسرائيل".وشدد بالقول: "لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة، كما نرفض إقامة مناطق عازلة إسرائيلية".كما دعا عباس إلى اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل، لضمان أمن الدولتين.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وتتعمد إسرائيل تجاهُل قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على غزة فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.
https://sarabic.ae/20240918/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-الجمعية-العامة-انتصار-للحقوق-وموقف-أمريكا-غير-أخلاقي-1092868070.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

عباس: إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة

15:31 GMT 26.09.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن "إسرائيل استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية في غزة، ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي".
وأضاف عباس، في خطابه بنيويورك، في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "على المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات ضد إسرائيل".

وتابع الرئيس الفلسطيني، قائلا: "إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة".

وشدد بالقول: "لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة، كما نرفض إقامة مناطق عازلة إسرائيلية".

وأشار إلى أن "هدف نتنياهو (بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي)، هو تهجير أهل الضفة إلى الأردن وأهل غزة إلى مصر".

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة انتصار للحقوق وموقف أمريكا غير أخلاقي
18 سبتمبر, 18:16 GMT
كما دعا عباس إلى اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل، لضمان أمن الدولتين.

وأوضح أنه يعول كثيرا على "قرار أممي يساند الفلسطينيين ويجسّد إدانة المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتتعمد إسرائيل تجاهُل قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على غزة فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.
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