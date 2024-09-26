https://sarabic.ae/20240926/عباس-إسرائيل-دمرت-غزة-بالكامل-تقريبا-ولم-تعد-صالحة-للحياة-1093147757.html
عباس: إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة
عباس: إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن "إسرائيل استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية في غزة، ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي". 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T15:31+0000
2024-09-26T15:31+0000
2024-09-26T15:31+0000
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وأضاف عباس، في خطابه بنيويورك، في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "على المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات ضد إسرائيل".وشدد بالقول: "لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة، كما نرفض إقامة مناطق عازلة إسرائيلية".كما دعا عباس إلى اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل، لضمان أمن الدولتين.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وتتعمد إسرائيل تجاهُل قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على غزة فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.
https://sarabic.ae/20240918/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-الجمعية-العامة-انتصار-للحقوق-وموقف-أمريكا-غير-أخلاقي-1092868070.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
عباس: إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن "إسرائيل استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية في غزة، ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي".
وأضاف عباس، في خطابه بنيويورك، في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "على المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات ضد إسرائيل
".
وتابع الرئيس الفلسطيني، قائلا: "إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة".
وشدد بالقول: "لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة
، كما نرفض إقامة مناطق عازلة إسرائيلية".
وأشار إلى أن "هدف نتنياهو (بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي)، هو تهجير أهل الضفة إلى الأردن وأهل غزة إلى مصر".
كما دعا عباس
إلى اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل، لضمان أمن الدولتين.
وأوضح أنه يعول كثيرا على "قرار أممي يساند الفلسطينيين ويجسّد إدانة المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتتعمد إسرائيل تجاهُل قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على غزة فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.