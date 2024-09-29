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عالم سبوتنيك
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قوانين الاقتصاد
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08:48 GMT
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ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
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https://sarabic.ae/20240929/محمد-علي-الحسيني-توقع-اغتيال-نصر-الله-وطالبه-بكتابة-وصيته-فيديو-1093238535.html
محمد علي الحسيني.. توقع اغتيال "نصر الله" وطالبه بكتابة وصيته.. فيديو
محمد علي الحسيني.. توقع اغتيال "نصر الله" وطالبه بكتابة وصيته.. فيديو
سبوتنيك عربي
قبل عدة أيام فقط، توقع محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، اغتيال الجيش الإسرائيلي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T12:52+0000
2024-09-29T12:52+0000
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وتوقع الحسيني في مقابلة مع قناة "العربية" في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل ساعات قليلة من اغتيال حسن نصر الله، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني على يد الاحتلال الإسرائيلي.ونشر الحسيني تغريدة على حسابه الرسمي على "إكس"، في اليوم نفسه، شريط فيديو يتوقع من خلاله اغتيال حسن نصر الله.وكان الحسيني قد دعا نصر الله خلال لقائه مع قناة "العربية" إلى كتابة وصيته قبل فوات الأوان، قائلا له: "إجمع شملك وأعهد عهدك وأكتب وصيتك".ويشار إلى أن محمد علي الحسيني هو رجل دين لبناني، يشغل منصب الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي في لبنان، وهو من شمسطار، وهي بلدة في قضاء مدينة بعلبك.والحسيني هو كاتب وباحث ومحاضر إسلامي، وله أكثر من 70 كتابا ومؤلفا، ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية الوحدوية الرافضة للفتنة ودعاتها.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تعلن-اغتيال-القيادي-نبيل-قاووق-1093236331.html
https://sarabic.ae/20240929/انتشال-جثة-نصر-الله-من-موقع-الضربة-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1093236672.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

محمد علي الحسيني.. توقع اغتيال "نصر الله" وطالبه بكتابة وصيته.. فيديو

12:52 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي "للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس"
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قبل عدة أيام فقط، توقع محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، اغتيال الجيش الإسرائيلي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
وتوقع الحسيني في مقابلة مع قناة "العربية" في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل ساعات قليلة من اغتيال حسن نصر الله، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ونشر الحسيني تغريدة على حسابه الرسمي على "إكس"، في اليوم نفسه، شريط فيديو يتوقع من خلاله اغتيال حسن نصر الله.
رجل يحمل دراجة هوائية تالفة في موقع غارة جوية إسرائيلية في السكسكية، جنوب لبنان، 26 سبتمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
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12:07 GMT
وكان الحسيني قد دعا نصر الله خلال لقائه مع قناة "العربية" إلى كتابة وصيته قبل فوات الأوان، قائلا له: "إجمع شملك وأعهد عهدك وأكتب وصيتك".
ويشار إلى أن محمد علي الحسيني هو رجل دين لبناني، يشغل منصب الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي في لبنان، وهو من شمسطار، وهي بلدة في قضاء مدينة بعلبك.
والحسيني هو كاتب وباحث ومحاضر إسلامي، وله أكثر من 70 كتابا ومؤلفا، ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية الوحدوية الرافضة للفتنة ودعاتها.
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت
11:53 GMT
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
© Sputnikنعيم قاسم.. خليفة "حسن نصر الله" المحتمل
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
نعيم قاسم.. خليفة "حسن نصر الله" المحتمل
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 09:57 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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