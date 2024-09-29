https://sarabic.ae/20240929/محمد-علي-الحسيني-توقع-اغتيال-نصر-الله-وطالبه-بكتابة-وصيته-فيديو-1093238535.html
محمد علي الحسيني.. توقع اغتيال "نصر الله" وطالبه بكتابة وصيته.. فيديو
محمد علي الحسيني.. توقع اغتيال "نصر الله" وطالبه بكتابة وصيته.. فيديو
سبوتنيك عربي
قبل عدة أيام فقط، توقع محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، اغتيال الجيش الإسرائيلي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T12:52+0000
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وتوقع الحسيني في مقابلة مع قناة "العربية" في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل ساعات قليلة من اغتيال حسن نصر الله، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني على يد الاحتلال الإسرائيلي.ونشر الحسيني تغريدة على حسابه الرسمي على "إكس"، في اليوم نفسه، شريط فيديو يتوقع من خلاله اغتيال حسن نصر الله.وكان الحسيني قد دعا نصر الله خلال لقائه مع قناة "العربية" إلى كتابة وصيته قبل فوات الأوان، قائلا له: "إجمع شملك وأعهد عهدك وأكتب وصيتك".ويشار إلى أن محمد علي الحسيني هو رجل دين لبناني، يشغل منصب الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي في لبنان، وهو من شمسطار، وهي بلدة في قضاء مدينة بعلبك.والحسيني هو كاتب وباحث ومحاضر إسلامي، وله أكثر من 70 كتابا ومؤلفا، ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية الوحدوية الرافضة للفتنة ودعاتها.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
محمد علي الحسيني.. توقع اغتيال "نصر الله" وطالبه بكتابة وصيته.. فيديو
قبل عدة أيام فقط، توقع محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، اغتيال الجيش الإسرائيلي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
وتوقع الحسيني في مقابلة مع قناة "العربية" في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل ساعات قليلة من اغتيال حسن نصر الله، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ونشر الحسيني تغريدة على حسابه الرسمي على "إكس"، في اليوم نفسه، شريط فيديو يتوقع من خلاله اغتيال حسن نصر الله.
وكان الحسيني قد دعا نصر الله خلال لقائه مع قناة "العربية" إلى كتابة وصيته قبل فوات الأوان، قائلا له: "إجمع شملك وأعهد عهدك وأكتب وصيتك".
ويشار إلى أن محمد علي الحسيني هو رجل دين لبناني، يشغل منصب الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي في لبنان، وهو من شمسطار، وهي بلدة في قضاء مدينة بعلبك.
والحسيني هو كاتب وباحث ومحاضر إسلامي، وله أكثر من 70 كتابا ومؤلفا، ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية الوحدوية الرافضة للفتنة ودعاتها.
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله،
في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله"
برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".