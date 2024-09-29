https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تعلن-اغتيال-القيادي-نبيل-قاووق-1093236331.html

من هو القيادي نبيل قاووق الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

من هو القيادي نبيل قاووق الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني وأحد القيادات العسكرية البارزة، نبيل قاووق. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T12:07+0000

2024-09-29T12:07+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن نبيل قاووق قتل في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس السبت في ضاحية بيروت الجنوبية.وأفادت الإذاعة بأن قاووق يعد أحد أكثر الأشخاص شهرة في حزب الله اللبناني، موضحة أنه كثيرا ما كان يظهر في وسائل الإعلام اللبنانية، وكان منخرطا في الذراعين العسكري والسياسي في نفس الوقت بالنسبة للحزب.وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن نبيل قاووق كان قريبا جدا من خليفة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله المعين، باعتباره جزء من القيادة العليا للحزب الله في اليوم التالي لاغتيال نصر الله. وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان. وذكرت شبكة "أي بي سي" (ABC) عن مسؤولين أمريكيين أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها".وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين للصحيفة، أن "واشنطن تحذر من أن الغزو البري الإسرائيلي للبنان قد يأتي بنتائج عكسية"، مقدما نصيحة لإسرائيل أن تواصل نهجها وألا تقدم على شن غزو بري للبنان.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

https://sarabic.ae/20240929/-الجيش-اللبناني-يصدر-تحذيرا-للبنانيين-بشأن-إسرائيل-بعد-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093233037.html

https://sarabic.ae/20240928/رئيس-حزب-إسرائيلي-اغتيال-نصر-الله-إنجاز-مهم-وبدأنا-عصرا-جديدا-في-الشرق-الأوسط-1093212209.html

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