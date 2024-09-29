https://sarabic.ae/20240929/-الجيش-اللبناني-يصدر-تحذيرا-للبنانيين-بشأن-إسرائيل-بعد-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093233037.html
الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله
الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تحذيرا لكافة المواطنين اللبنانيين، بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T07:32+0000
2024-09-29T07:32+0000
2024-09-29T07:32+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104322/71/1043227149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b86ba8ccdcc6d9940872072ef10b3c8.jpg
وأهاب في بيان له، "المواطنين بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين، وذلك على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله وأكثر من ألف شهيد، فضلا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية".وأكد الجيش اللبناني في بيانه، على "استمرار قيادته في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
https://sarabic.ae/20240928/استحق-الموت-وقتله-جلب-السلام-للمنطقة-قادة-إسرائيل-يعلقون-على-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093219022.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104322/71/1043227149_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b087a097f381de00c0741ec37945c435.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله
الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تحذيرا لكافة المواطنين اللبنانيين، بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وأهاب في بيان له، "المواطنين بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين، وذلك على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله وأكثر من ألف شهيد، فضلا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية".
وأكد الجيش اللبناني في بيانه، على "استمرار قيادته في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله
، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.
وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.