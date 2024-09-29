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30 د
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
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الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله
الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تحذيرا لكافة المواطنين اللبنانيين، بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T07:32+0000
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وأهاب في بيان له، "المواطنين بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين، وذلك على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله وأكثر من ألف شهيد، فضلا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية".وأكد الجيش اللبناني في بيانه، على "استمرار قيادته في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
https://sarabic.ae/20240928/استحق-الموت-وقتله-جلب-السلام-للمنطقة-قادة-إسرائيل-يعلقون-على-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093219022.html
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الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله

07:32 GMT 29.09.2024
© Sputnikصور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017
صور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
صور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017
© Sputnik
تابعنا عبر
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تحذيرا لكافة المواطنين اللبنانيين، بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وأهاب في بيان له، "المواطنين بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين، وذلك على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله وأكثر من ألف شهيد، فضلا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية".
وأكد الجيش اللبناني في بيانه، على "استمرار قيادته في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.
زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
"استحق الموت وقتله جلب السلام للمنطقة".. قادة إسرائيل يعلقون على اغتيال حسن نصر الله
أمس, 17:01 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.
وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
بعد اغتياله.. من هو نصرالله أمين عام حزب الله؟ - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
بعد اغتياله... من هو نصر الله أمين عام "حزب الله"؟
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أمس, 15:44 GMT
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