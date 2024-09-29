https://sarabic.ae/20240929/-الجيش-اللبناني-يصدر-تحذيرا-للبنانيين-بشأن-إسرائيل-بعد-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093233037.html

الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله

الجيش اللبناني يصدر تحذيرا للبنانيين بشأن إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تحذيرا لكافة المواطنين اللبنانيين، بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T07:32+0000

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وأهاب في بيان له، "المواطنين بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين، وذلك على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله وأكثر من ألف شهيد، فضلا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية".وأكد الجيش اللبناني في بيانه، على "استمرار قيادته في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.

https://sarabic.ae/20240928/استحق-الموت-وقتله-جلب-السلام-للمنطقة-قادة-إسرائيل-يعلقون-على-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093219022.html

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