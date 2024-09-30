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الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية والدبابات بلدات الجنوب اللبناني
الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية والدبابات بلدات الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
قصف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T20:13+0000
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وهناك قصف مدفعي عنيف يستهدف الحافة الأمامية عند الحدود، تحديدا عند بلدات الوزاني والخيام وكفركلا والعديسة، وأيضا يستخدم قنابل الفوسفور لإشعال الحرائق، ما يشير إلى أنه بدأت الخطة للتوغل بريا إلى جنوب لبنان، بحسب ما ذكر مراسل قناة "آر تي" في لبنان.وفي السياق ذاته، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن العملية البرية على لبنان لا تزال قيد التداول فقط، ولا يوجد أي تحرك فعلي.وأكد المراسل أنه منذ الساعة التاسعة مساء وحتى اللحظة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات استهدفت بلدات الجنوب والبقاع.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت أمريكا باعتزامها تنفيذ عملية برية محدودة في لبنان، خلال الساعات المقبلة.وزعمت تلك الوسائل نقلًا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن "إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن".وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.وقال ‏نعيم قاسم، في كلمته إن "إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزب"، نافيا ما أعلنته إسرائيل بشأن مقتل 20 قياديا خلال الضربة الجوية في بيروت، وأضاف أن من كان برفقة نصر الله في الاجتماع القيادي الكبير علي كركي، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى قائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني، ومرافق آخر يدعى سمير حرب جهاد، الذي كان يرافق الأمين العام دائما.
https://sarabic.ae/20240930/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-اعتزامها-القيام-بعملية-برية-محدودة-في-لبنان-1093286699.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية والدبابات بلدات الجنوب اللبناني

20:13 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 20:18 GMT 30.09.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قصف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.
وهناك قصف مدفعي عنيف يستهدف الحافة الأمامية عند الحدود، تحديدا عند بلدات الوزاني والخيام وكفركلا والعديسة، وأيضا يستخدم قنابل الفوسفور لإشعال الحرائق، ما يشير إلى أنه بدأت الخطة للتوغل بريا إلى جنوب لبنان، بحسب ما ذكر مراسل قناة "آر تي" في لبنان.

وأوضح المراسل أن هناك معطيات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد حشد الآليات والمدرعات على الحدود مع لبنان وهناك أيضا تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب اللبناني.

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن اعتزامها القيام بعملية برية محدودة في لبنان
16:14 GMT
وفي السياق ذاته، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن العملية البرية على لبنان لا تزال قيد التداول فقط، ولا يوجد أي تحرك فعلي.
وأكد المراسل أنه منذ الساعة التاسعة مساء وحتى اللحظة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات استهدفت بلدات الجنوب والبقاع.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت أمريكا باعتزامها تنفيذ عملية برية محدودة في لبنان، خلال الساعات المقبلة.
وزعمت تلك الوسائل نقلًا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن "إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.
وقال ‏نعيم قاسم، في كلمته إن "إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزب"، نافيا ما أعلنته إسرائيل بشأن مقتل 20 قياديا خلال الضربة الجوية في بيروت، وأضاف أن من كان برفقة نصر الله في الاجتماع القيادي الكبير علي كركي، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى قائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني، ومرافق آخر يدعى سمير حرب جهاد، الذي كان يرافق الأمين العام دائما.
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Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:27 GMT
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