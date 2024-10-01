https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-جنود-إسرائيلين-في-المطلة-والجيش-يتحدث-عن-هجوم-مركز-على-الضاحية-1093299191.html

"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيلين في المطلة... والجيش يتحدث عن هجوم مركز على "الضاحية"

"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيلين في المطلة... والجيش يتحدث عن هجوم مركز على "الضاحية"

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تحرك للجنود الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في موقع المطلة بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T06:27+0000

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "شن غارة بشكل موجه وبدقة، على مواقع إنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "اتخذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة مدنيين في الغارة، شملت تحذير السكان في المنطقة واستعمال أنواع الذخيرة الدقيقة والصور الجوية"، مؤكدا أنه سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة وتجريده من قدراته وبناه التحتية.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20240930/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تستغل-الحرب-في-غزة-ولبنان-لتعميق-الاستيطان-في-الضفة-والقدس-1093291414.html

https://sarabic.ae/20240930/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-مركزة-ضد-أهداف-حزب-الله---عاجل-1093294769.html

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