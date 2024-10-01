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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
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مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيلين في المطلة... والجيش يتحدث عن هجوم مركز على "الضاحية"
"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيلين في المطلة... والجيش يتحدث عن هجوم مركز على "الضاحية"
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تحرك للجنود الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في موقع المطلة بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T06:27+0000
2024-10-01T06:27+0000
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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "شن غارة بشكل موجه وبدقة، على مواقع إنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "اتخذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة مدنيين في الغارة، شملت تحذير السكان في المنطقة واستعمال أنواع الذخيرة الدقيقة والصور الجوية"، مؤكدا أنه سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة وتجريده من قدراته وبناه التحتية.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20240930/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تستغل-الحرب-في-غزة-ولبنان-لتعميق-الاستيطان-في-الضفة-والقدس-1093291414.html
https://sarabic.ae/20240930/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-مركزة-ضد-أهداف-حزب-الله---عاجل-1093294769.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيلين في المطلة... والجيش يتحدث عن هجوم مركز على "الضاحية"

06:27 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تحرك للجنود الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في موقع المطلة بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "شن غارة بشكل موجه وبدقة، على مواقع إنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "اتخذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة مدنيين في الغارة، شملت تحذير السكان في المنطقة واستعمال أنواع الذخيرة الدقيقة والصور الجوية"، مؤكدا أنه سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة وتجريده من قدراته وبناه التحتية.
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أمس, 18:42 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".
ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في جنوب لبنان
أمس, 23:03 GMT
يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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