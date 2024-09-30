https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-لا-يوجد-أي-تقدم-للجيش-الإسرائيلي-حتى-اللحظة-وهناك-تحشيدات-في-مواقعه-الداخلية-1093293928.html
مراسل "سبوتنيك": لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة وهناك تحشيدات في مواقعه الداخلية
مراسل "سبوتنيك": لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة وهناك تحشيدات في مواقعه الداخلية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي وأنه لم يعبر الخط الأزرق، وهناك تحشيدات في مواقعه الداخلية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T20:56+0000
2024-09-30T20:56+0000
2024-09-30T20:56+0000
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وقال المراسل إنه فيما يخص العملية العسكرية الإسرائيلية إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي حتى أنه لم يعبر الخط الأزرق ولا يزال في مواقعه.وفيما يخص القصف التمهيدي، أكد المراسل أنه ومنذ ساعتين العدو الإسرائيلي يقوم بقصف الوزاني الذي يعتبر محور تقدم بالنسبة للإسرائيلي محور تقليدي كان يستخدمه في الحروب السابقة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت أمريكا باعتزامها تنفيذ عملية برية محدودة في لبنان، خلال الساعات المقبلة.وزعمت تلك الوسائل نقلًا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن "إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن".وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.وقال نعيم قاسم، في كلمته إن "إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزب"، نافيا ما أعلنته إسرائيل بشأن مقتل 20 قياديا خلال الضربة الجوية في بيروت، وأضاف أن من كان برفقة نصر الله في الاجتماع القيادي الكبير علي كركي، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى قائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني، ومرافق آخر يدعى سمير حرب جهاد، الذي كان يرافق الأمين العام دائما.
https://sarabic.ae/20240930/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-بالمدفعية-والدبابات-بلدات-الجنوب-اللبناني-1093293477.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
مراسل "سبوتنيك": لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة وهناك تحشيدات في مواقعه الداخلية
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي وأنه لم يعبر الخط الأزرق، وهناك تحشيدات في مواقعه الداخلية.
وقال المراسل إنه فيما يخص العملية العسكرية الإسرائيلية إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي حتى أنه لم يعبر الخط الأزرق ولا يزال في مواقعه.
وأكد المراسل أن هناك تحركات في مواقعه الداخلية، وهناك تحشيدات ولكن نؤكد إلى أنه ولحد هذه الساعة لا يوجد أي تقدم.
وفيما يخص القصف التمهيدي، أكد المراسل أنه ومنذ ساعتين العدو الإسرائيلي يقوم بقصف الوزاني الذي يعتبر محور تقدم بالنسبة للإسرائيلي محور تقليدي كان يستخدمه في الحروب السابقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت أمريكا باعتزامها تنفيذ عملية برية محدودة في لبنان، خلال الساعات المقبلة.
وزعمت تلك الوسائل نقلًا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن "إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.
وقال نعيم قاسم، في كلمته إن "إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزب"، نافيا ما أعلنته إسرائيل
بشأن مقتل 20 قياديا خلال الضربة الجوية في بيروت، وأضاف أن من كان برفقة نصر الله في الاجتماع القيادي الكبير علي كركي، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى قائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني، ومرافق آخر يدعى سمير حرب جهاد، الذي كان يرافق الأمين العام دائما.