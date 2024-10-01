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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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https://sarabic.ae/20241001/إيران-استهدفنا-قاعدة-إسرائيلية-تضم-طائرات-استخدمت-لاغتيال-نصر-الله-1093337042.html
إيران: استهدفنا قاعدة إسرائيلية تضم طائرات استخدمت لاغتيال نصر الله
إيران: استهدفنا قاعدة إسرائيلية تضم طائرات استخدمت لاغتيال نصر الله
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، استهداف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، بينها قاعدة تضم مقاتلات استخدمت لاغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T20:41+0000
2024-10-01T20:41+0000
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وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "استهدفنا القواعد العسكرية الثلاث في "نيفاتيم" التي تضم طائرات "إف-35"، وقاعدة "حتسريم" التي تضم طائرات "إف- 15" التي استخدمت لاغتيال السيد حسن نصر الله، وقاعدة تل نوف بالقرب من تل أبيب".وكشف البيان أن الحرس الثوري "استخدم صواريخ فرط صوتية من طراز "فتاح" في عملية الرد على جرائم الكيان الصهيوني".وأوضخ أن 90% من الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافها بنجاح.وأطلق الحرس الثوري على الهجوم اسم "عملية الوعد الصادق 2"، مؤكدًا أن العملية تمت "في إطار حق الدفاع المشروع ووفقا للقوانين الدولية، وأي غباء من العدو سيتم الرد عليه بطريقة مدمرة ومؤسفة".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوف يتبع ذلك رد إيراني ساحق".وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241001/حماس-تشيد-بضربات-إيران-الصاروخية-انتقاما-لمقتل-هنية-ونصر-الله-ونيلفورشان-1093334716.html
https://sarabic.ae/20241001/رعب-الجنود-الإسرائيليين-وهم-يشاهدون-سقوط-الصواريخ-الإيرانية-فوق-قواعدهم-فيديو--1093335047.html
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إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إيران: استهدفنا قاعدة إسرائيلية تضم طائرات استخدمت لاغتيال نصر الله

20:41 GMT 01.10.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEXمقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، استهداف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، بينها قاعدة تضم مقاتلات استخدمت لاغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدًا استخدام صواريخ "فرط صوتية" من طراز "فتاح" للمرة الأولى في الهجمات على إسرائيل.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "استهدفنا القواعد العسكرية الثلاث في "نيفاتيم" التي تضم طائرات "إف-35"، وقاعدة "حتسريم" التي تضم طائرات "إف- 15" التي استخدمت لاغتيال السيد حسن نصر الله، وقاعدة تل نوف بالقرب من تل أبيب".

وأشار الحرس الثوري إلى أن هجماته استهدفت "مطارات عسكرية ومنصات رادار كانت مشاركة في عملية اغتيال هنية ونصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان".

وكشف البيان أن الحرس الثوري "استخدم صواريخ فرط صوتية من طراز "فتاح" في عملية الرد على جرائم الكيان الصهيوني".
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"حماس" تشيد بضربات إيران الصاروخية انتقاما لمقتل هنية ونصر الله ونيلفورشان
18:55 GMT
وأوضخ أن 90% من الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافها بنجاح.
وأطلق الحرس الثوري على الهجوم اسم "عملية الوعد الصادق 2"، مؤكدًا أن العملية تمت "في إطار حق الدفاع المشروع ووفقا للقوانين الدولية، وأي غباء من العدو سيتم الرد عليه بطريقة مدمرة ومؤسفة".

ويأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصورايخ الإيرانية فوق قواعدهم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
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رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصواريخ الإيرانية فوق قواعدهم... فيديو
18:58 GMT
فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوف يتبع ذلك رد إيراني ساحق".
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
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