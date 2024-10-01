https://sarabic.ae/20241001/رعب-الجنود-الإسرائيليين-وهم-يشاهدون-سقوط-الصواريخ-الإيرانية-فوق-قواعدهم-فيديو--1093335047.html
رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصواريخ الإيرانية فوق قواعدهم... فيديو
رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصواريخ الإيرانية فوق قواعدهم... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصواريخ الإيرانية فوق قواعدهم. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T18:58+0000
2024-10-01T18:58+0000
2024-10-01T18:58+0000
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وتظهر اللقطات مجموعة من الجنود الإسرائيليين وقد سيطر عليهم الرعب الكبير وهم يشاهدون عشرات الصواريخ الإيرانية تتساقط فوق قواعدهم.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ في إسرائيل.إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديومشاهد لمئات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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إسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصواريخ الإيرانية فوق قواعدهم... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصواريخ الإيرانية فوق قواعدهم.
وتظهر اللقطات مجموعة من الجنود الإسرائيليين وقد سيطر عليهم الرعب الكبير وهم يشاهدون عشرات الصواريخ الإيرانية تتساقط فوق قواعدهم.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ في إسرائيل.