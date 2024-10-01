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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو

إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صورايخ من إيران على إسرائيل قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T16:38+0000

2024-10-01T16:38+0000

2024-10-01T17:24+0000

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل. فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق. وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.وأضافت نقلا عن مسؤولين قالوا: “سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران”.وقال مسؤول أمريكي ثان إن الضربة الإيرانية قد تكون كبيرة أو من المحتمل أن تكون أكبر من الضربة التي شنتها طهران بصواريخ وطائرات مسيرة في أبريل.وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

https://sarabic.ae/20241001/ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-إلى-1873-قتيلا-و9134-جريحا-1093330584.html

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