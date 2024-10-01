ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1873 قتيلا و9134 جريحا

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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
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15 د
عرب بوينت بودكاست
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ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1873 قتيلا و9134 جريحا
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1873 قتيلا و9134 جريحا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة إدارة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية في تقرير لها بأن عدد القتلى في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 1873، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T16:44+0000
2024-10-01T16:44+0000
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وجاء في بيان: "عدد الضحايا منذ بداية الأحداث بلغ 1873 شخصا، و9134 جريحا".ووفقا للبيانات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل 95 شخصا وإصابة 172 آخرين، وفي المجمل، تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 140 هجوما إسرائيليا في مناطق مختلفة من لبنان.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريبالجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان
https://sarabic.ae/20241001/الأمم-المتحدة-تدعو-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-لبنان-1093328296.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1873 قتيلا و9134 جريحا

16:44 GMT 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correaمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أفادت وكالة إدارة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية في تقرير لها بأن عدد القتلى في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 1873، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كما أصيب 9134 مدنيا.
وجاء في بيان: "عدد الضحايا منذ بداية الأحداث بلغ 1873 شخصا، و9134 جريحا".
ووفقا للبيانات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل 95 شخصا وإصابة 172 آخرين، وفي المجمل، تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 140 هجوما إسرائيليا في مناطق مختلفة من لبنان.
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
15:52 GMT
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.

كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.

السفير اللبناني شوقي بونصار في منتدى فالداي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
السفير اللبناني في موسكو: لبنان وروسيا على اتصال بشأن العملية الإسرائيلية
15:05 GMT
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريب
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان
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