https://sarabic.ae/20241001/ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-إلى-1873-قتيلا-و9134-جريحا-1093330584.html
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1873 قتيلا و9134 جريحا
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1873 قتيلا و9134 جريحا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة إدارة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية في تقرير لها بأن عدد القتلى في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 1873، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان: "عدد الضحايا منذ بداية الأحداث بلغ 1873 شخصا، و9134 جريحا".ووفقا للبيانات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل 95 شخصا وإصابة 172 آخرين، وفي المجمل، تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 140 هجوما إسرائيليا في مناطق مختلفة من لبنان.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريبالجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1873 قتيلا و9134 جريحا
أفادت وكالة إدارة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية في تقرير لها بأن عدد القتلى في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 1873، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كما أصيب 9134 مدنيا.
وجاء في بيان: "عدد الضحايا منذ بداية الأحداث بلغ 1873 شخصا، و9134 جريحا".
ووفقا للبيانات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل 95 شخصا وإصابة 172 آخرين، وفي المجمل، تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 140 هجوما إسرائيليا في مناطق مختلفة من لبنان.
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل،
لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب،
أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.