https://sarabic.ae/20241001/الأمم-المتحدة-تدعو-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-لبنان-1093328296.html
الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد في لبنان ويدعو إلى... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال دوجاريك: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء تصاعد الصراع في لبنان، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويجب تجنب حرب واسعة النطاق في لبنان بأي ثمن ويجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".وأوضح دوجاريك أن غوتيريش يطلب من المجتمع الدولي دعم تخصيص 426 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في لبنان.كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريبالجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد في لبنان ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال دوجاريك: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء تصاعد الصراع في لبنان، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويجب تجنب حرب واسعة النطاق في لبنان بأي ثمن ويجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وأكد دوجاريك أن غوتيريش تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، وأكد له أن منظومة الأمم المتحدة برمتها في لبنان متأهبة لتقديم المساعدة للمحتاجين.
وأوضح دوجاريك أن غوتيريش يطلب من المجتمع الدولي دعم تخصيص 426 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في لبنان.
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية،
عام 2006.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل،
لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب،
أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.