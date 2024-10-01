https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-واشنطن-أبلغتنا-عن-هجوم-جوي-إيراني-قريب-1093325157.html
الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريب
الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريب
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من هجوم صاروخي محتمل من إيران في المستقبل القريب. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T14:36+0000
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وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي: "قبل قليل، أبلغتنا الولايات المتحدة أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في الوقت الزمني القريب".وتابع: "أنظمة الدفاع الجوي التي نمتلكها مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجو تكثف طلعاتها في الجو، نحن في ذروة استعدادنا هجوميًا ودفاعيًا".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ الباليستية في المستقبل القريب.ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريب
صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من هجوم صاروخي محتمل من إيران في المستقبل القريب.
وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي: "قبل قليل، أبلغتنا الولايات المتحدة أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في الوقت الزمني القريب".
وأضاف: "في هذه المرحلة لم نرصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران، لقد تعاملنا مع مثل هذه التهديدات في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا".
وتابع: "أنظمة الدفاع الجوي التي نمتلكها مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجو تكثف طلعاتها في الجو، نحن في ذروة استعدادنا هجوميًا ودفاعيًا".
وحذر من أن "أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون له تبعات".
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ الباليستية في المستقبل القريب.
ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف "حزب الله"، ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم الحزب بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة
ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل"، وفق وصف البيان.
ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة
على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.