https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-واشنطن-أبلغتنا-عن-هجوم-جوي-إيراني-قريب-1093325157.html

الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريب

الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريب

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من هجوم صاروخي محتمل من إيران في المستقبل القريب. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T14:36+0000

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2024-10-01T14:36+0000

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وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي: "قبل قليل، أبلغتنا الولايات المتحدة أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في الوقت الزمني القريب".وتابع: "‏أنظمة الدفاع الجوي التي نمتلكها مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجو تكثف طلعاتها في الجو، نحن في ذروة استعدادنا هجوميًا ودفاعيًا".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ الباليستية في المستقبل القريب.ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

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