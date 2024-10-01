https://sarabic.ae/20241001/السفير-اللبناني-في-موسكو-لبنان-وروسيا-على-اتصال-بشأن-العملية-الإسرائيلية--1093326226.html

السفير اللبناني في موسكو: لبنان وروسيا على اتصال بشأن العملية الإسرائيلية

السفير اللبناني في موسكو: لبنان وروسيا على اتصال بشأن العملية الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

صرح السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ولبنان على اتصال بشأن مسألة التوتر الإسرائيلي اللبناني على الحدود. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T15:05+0000

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وقال بو نصار لوكالة "سبوتنيك": "التقيت بنائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، المهتم بما يحدث في الشرق الأوسط والعالم العربي ولبنان. وأكد لي أن روسيا تبقى إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني. كما أكد وأضاف أن لديه اتصالات مع الجانب الإسرائيلي ليبلغهم أن الهجمات التي ينفذونها ستؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط وفي العالم".وأضاف بو نصار أن بوغدانوف أعرب عن إدانة الجانب الروسي للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والمدنيين في لبنان.كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريبالجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان

https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استدعاء-4-ألوية-من-قوات-الاحتياط-لتنفيذ-عمليات-على-جبهة-لبنان--1093323906.html

https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مشاهد-لعملياته-داخل-الأراضي-اللبنانية-فيديو-1093323346.html

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