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عاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر
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05:00 GMT
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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16 د
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السفير اللبناني في موسكو: لبنان وروسيا على اتصال بشأن العملية الإسرائيلية
السفير اللبناني في موسكو: لبنان وروسيا على اتصال بشأن العملية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
صرح السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ولبنان على اتصال بشأن مسألة التوتر الإسرائيلي اللبناني على الحدود. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T15:05+0000
2024-10-01T15:05+0000
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وقال بو نصار لوكالة "سبوتنيك": "التقيت بنائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، المهتم بما يحدث في الشرق الأوسط والعالم العربي ولبنان. وأكد لي أن روسيا تبقى إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني. كما أكد وأضاف أن لديه اتصالات مع الجانب الإسرائيلي ليبلغهم أن الهجمات التي ينفذونها ستؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط وفي العالم".وأضاف بو نصار أن بوغدانوف أعرب عن إدانة الجانب الروسي للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والمدنيين في لبنان.كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريبالجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استدعاء-4-ألوية-من-قوات-الاحتياط-لتنفيذ-عمليات-على-جبهة-لبنان--1093323906.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حزب, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حزب, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفير اللبناني في موسكو: لبنان وروسيا على اتصال بشأن العملية الإسرائيلية

15:05 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Aiham Massaالسفير اللبناني شوقي بونصار في منتدى "فالداي" في موسكو
السفير اللبناني شوقي بونصار في منتدى فالداي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Aiham Massa
تابعنا عبر
صرح السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ولبنان على اتصال بشأن مسألة التوتر الإسرائيلي اللبناني على الحدود.
وقال بو نصار لوكالة "سبوتنيك": "التقيت بنائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، المهتم بما يحدث في الشرق الأوسط والعالم العربي ولبنان. وأكد لي أن روسيا تبقى إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني. كما أكد وأضاف أن لديه اتصالات مع الجانب الإسرائيلي ليبلغهم أن الهجمات التي ينفذونها ستؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط وفي العالم".
وأضاف بو نصار أن بوغدانوف أعرب عن إدانة الجانب الروسي للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والمدنيين في لبنان.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان
13:40 GMT
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.
وقال الأمين العام الجديد للناتو مارك روته إن أوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي للحلف ضمن أولوياته، وأضاف بأن أوكرانيا يجب أن تحصل على عضوية الحلف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته داخل الأراضي اللبنانية... فيديو
13:28 GMT
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن هجوم جوي إيراني قريب
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 4 ألوية من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات على جبهة لبنان
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- سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر 14:07 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:48 GMT
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