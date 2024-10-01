https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مشاهد-لعملياته-داخل-الأراضي-اللبنانية-فيديو-1093323346.html
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته داخل الأراضي اللبنانية... فيديو
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته داخل الأراضي اللبنانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشاهد لعملياته داخل الأراضي اللبنانية، قال إنها لعمليات في الداخل اللبناني دمرت فيها إسرائيل مخازن وأنفاق لـ"حزب الله". 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T13:28+0000
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2024-10-01T13:28+0000
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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية للمهام العملياتية في القطاع الشمالي للبلاد أمام "حزب الله" اللبناني.وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب.وقال "حزب الله"، في بيان له، إنه في "إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو، تم إطلاق رشقات صاروخية من نوع فادي" 4" على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200، ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب"، مؤكدا أن ذلك جاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه".من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصواريخ التي أطلقت على وسط إسرائيل من لبنان هي الأكبر منذ بداية الحرب"، مؤكدة إصابة 3 أشخاص 2 منهم جروحهما متوسطة جراء سقوط صواريخ وسط البلاد.في هذه الأثناء، وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان بضرورة إخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي (نهر بسري)، معلنا أنه يمنع عليهم التوجه جنوبا.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/رأس-الحربة-وكابوس-إسرائيل-ما-هي-وحدة-الرضوان-يد-حزب-الله-الضاربة-1093303528.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته داخل الأراضي اللبنانية... فيديو
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشاهد لعملياته داخل الأراضي اللبنانية، قال إنها لعمليات في الداخل اللبناني دمرت فيها إسرائيل مخازن وأنفاق لـ"حزب الله".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية للمهام العملياتية في القطاع الشمالي للبلاد أمام "حزب الله" اللبناني.
وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب.
وقال "حزب الله"، في بيان له، إنه في "إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو، تم إطلاق رشقات صاروخية من نوع فادي" 4" على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200، ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب"، مؤكدا أن ذلك جاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه".
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصواريخ التي أطلقت على وسط إسرائيل من لبنان هي الأكبر منذ بداية الحرب"، مؤكدة إصابة 3 أشخاص 2 منهم جروحهما متوسطة جراء سقوط صواريخ وسط البلاد.
في هذه الأثناء، وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان بضرورة إخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي (نهر بسري)، معلنا أنه يمنع عليهم التوجه جنوبا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة
ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية
محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".
يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.