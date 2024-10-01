https://sarabic.ae/20241001/مشاهد-لمئات-الصواريخ-من-إيران-باتجاه-إسرائيل-فيديو-1093331145.html
مشاهد لمئات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
مشاهد لمئات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، وطلب من المدنيين التوجه إلى الملاجئ. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T17:05+0000
2024-10-01T17:05+0000
2024-10-01T17:05+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "على جميع المدنيين الإسرائيليين البقاء في الملاجئ مع إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمالي إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
إسرائيل
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
مشاهد لمئات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، وطلب من المدنيين التوجه إلى الملاجئ.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "على جميع المدنيين الإسرائيليين البقاء في الملاجئ مع إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمالي إسرائيل،
لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.