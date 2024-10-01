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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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"حماس" تشيد بضربات إيران الصاروخية انتقاما لمقتل "هنية ونصر الله ونيلفورشان"
"حماس" تشيد بضربات إيران الصاروخية انتقاما لمقتل "هنية ونصر الله ونيلفورشان"
سبوتنيك عربي
أشادت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بضربات إيران الصاروخية التي جاءت انتقاما لمقتل هنية ونصر الله ونيلفورشان". 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T18:55+0000
2024-10-01T18:55+0000
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ونشرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة حماس، مباركتها لـ"عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والتي جاءت ردا على العدوان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".وأفادت الحركة في بيانها بأن "نبارك عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفّذها حرس الثورة الإسلامية في إيران، على مناطق واسعة من أراضينا المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة، وانتقاماً لدماء شهداء أمتنا الأبطال؛ الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، والشهيد سماحة السيّد حسن نصر الله، والشهيد اللواء عبَّاس نيلفوروشان".وشددت حماس على أن "الضربات الإيرانية هي رسالة قوية لإسرائيل وحكومتها الفاشية، على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم، فقد تجاوزت جرائمهم وغطرستهم وانتهاكاتهم للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية كلّ الحدود".ودعت الحركة الفلسطينية جميع الدول والشعوب والأحزاب والأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف صفا واحدا، والتصدي للجرائم الإسرائيلية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق". وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.وأضافت نقلا عن مسؤولين قالوا: "سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران".وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
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إيران, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
إيران, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

"حماس" تشيد بضربات إيران الصاروخية انتقاما لمقتل "هنية ونصر الله ونيلفورشان"

18:55 GMT 01.10.2024
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)إطلاق صواريخ في إيران
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
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أشادت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بضربات إيران الصاروخية التي جاءت انتقاما لمقتل هنية ونصر الله ونيلفورشان".
ونشرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة حماس، مباركتها لـ"عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والتي جاءت ردا على العدوان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأفادت الحركة في بيانها بأن "نبارك عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفّذها حرس الثورة الإسلامية في إيران، على مناطق واسعة من أراضينا المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة، وانتقاماً لدماء شهداء أمتنا الأبطال؛ الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، والشهيد سماحة السيّد حسن نصر الله، والشهيد اللواء عبَّاس نيلفوروشان".
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وشددت حماس على أن "الضربات الإيرانية هي رسالة قوية لإسرائيل وحكومتها الفاشية، على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم، فقد تجاوزت جرائمهم وغطرستهم وانتهاكاتهم للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية كلّ الحدود".
ودعت الحركة الفلسطينية جميع الدول والشعوب والأحزاب والأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف صفا واحدا، والتصدي للجرائم الإسرائيلية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق". وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.
وأضافت نقلا عن مسؤولين قالوا: "سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران".
وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
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وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
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