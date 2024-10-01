https://sarabic.ae/20241001/بايدن-يأمر-الجيش-الأمريكي-بمساعدة-إسرائيل-في-دفاعها-ضد-الهجمات-الإيرانية-1093332775.html
بايدن يأمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية
بايدن يأمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن، أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T18:05+0000
2024-10-01T18:05+0000
2024-10-01T18:05+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس جو بايدن إصدار أوامره للجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية، والتي بدأتها في وقت سابق من اليوم.وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس يتابعان تطورات الهجوم الإيراني على إسرائيل عبر غرفة العمليات في البيت الأبيض.وياتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوف يتبع ذلك رد إيراني ساحق".وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد، مضيفة نقلا عن مسؤولين قالوا: "سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران".وقال مسؤول أمريكي ثان إن الضربة الإيرانية قد تكون كبيرة أو من المحتمل أن تكون أكبر من الضربة التي شنتها طهران بصواريخ وطائرات مسيرة في أبريل/نيسان.وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241001/عاجلالجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-من-إيران-باتجاه-إسرائيل--1093330770.html
https://sarabic.ae/20241001/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-إسرائيل-بعشرات-الصواريخ-ردا-على-اغتيال-هنية-ونصر-الله--1093331935.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران
بايدن يأمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن، أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس جو بايدن إصدار أوامره للجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية، والتي بدأتها في وقت سابق من اليوم.
وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن
ونائبته كامالا هاريس يتابعان تطورات الهجوم الإيراني على إسرائيل عبر غرفة العمليات في البيت الأبيض.
وياتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
فيما قالت بعثة إيران
في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوف يتبع ذلك رد إيراني ساحق".
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد، مضيفة نقلا عن مسؤولين قالوا: "سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران".
وقال مسؤول أمريكي ثان إن الضربة الإيرانية قد تكون كبيرة أو من المحتمل أن تكون أكبر من الضربة التي شنتها طهران بصواريخ وطائرات مسيرة في أبريل/نيسان.
وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل،
لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.