https://sarabic.ae/20241001/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-إسرائيل-بعشرات-الصواريخ-ردا-على-اغتيال-هنية-ونصر-الله--1093331935.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف إسرائيل بعشرات الصواريخ ردا على اغتيال هنية ونصر الله
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف إسرائيل بعشرات الصواريخ ردا على اغتيال هنية ونصر الله
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ في إسرائيل. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T17:12+0000
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وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني:"رداً على إغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".وأضاف: "العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس".وتابع البيان: "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".وأوضح البيان أن "هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من االيوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صورايخ من إيران على إسرائيل قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241001/مشاهد-لمئات-الصواريخ-من-إيران-باتجاه-إسرائيل-فيديو-1093331145.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إيران, أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف إسرائيل بعشرات الصواريخ ردا على اغتيال هنية ونصر الله
17:12 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 17:26 GMT 01.10.2024)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ في إسرائيل.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني:"رداً على إغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".
وتابع البيان: "إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".
وأضاف: "العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس".
وتابع البيان: "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".
وأكد البيان أن العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.
وأوضح البيان أن "هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة".
وفي وقت سابق من االيوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صورايخ من إيران على إسرائيل قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل،
لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.