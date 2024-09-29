https://sarabic.ae/20240929/ترامب-يصف-بايدن-بـالمتخلف-عقليا-ويعتبر-هاريس-ولدت-هكذا-1093244028.html
ترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"
ترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصفه للرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بـ"التخلف العقلي". 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T17:01+0000
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وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، بأن ترامب قد أدلى بمجموعة من الأوصاف والتصريحات حول بايدن ونائبته هاريس، أهمها وصفهما بـ"التخلف العقلي".وكان دونالد ترامب قد أدلى بتلك التصريحات خلال خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن الأمريكية، قائلا: "أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا".ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم".وكانت تصريحات دونالد ترامب قد أثارت الضحك والتصفيق من قبل أنصاره المتجمعين خلال إلقائه الخطاب ضمن حملته الانتخابية.كشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:"لا، لا أعتقد ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق، أعتقد، وآمل أننا سننجح ".ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
https://sarabic.ae/20240923/ترامب-يكشف-خطته-لانتخابات-الرئاسة-2028-حال-خسر-أمام-هاريس-1093000441.html
https://sarabic.ae/20240911/نزال-على-تيتانيك-قبل-غرقها-موسكو-تعلق-على-مناظرة-ترامب-وهاريس-----1092601768.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"
نقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصفه للرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بـ"التخلف العقلي".
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، بأن ترامب قد أدلى بمجموعة من الأوصاف والتصريحات حول بايدن ونائبته هاريس، أهمها وصفهما بـ"التخلف العقلي".
وكان دونالد ترامب قد أدلى بتلك التصريحات خلال خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية
في ولاية ويسكونسن الأمريكية، قائلا: "أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا".
ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم".
وكانت تصريحات دونالد ترامب قد أثارت الضحك والتصفيق من قبل أنصاره المتجمعين خلال إلقائه الخطاب ضمن حملته الانتخابية.
كشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:
"لا، لا أعتقد ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق، أعتقد، وآمل أننا سننجح ".
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.