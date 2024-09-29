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https://sarabic.ae/20240929/ترامب-يصف-بايدن-بـالمتخلف-عقليا-ويعتبر-هاريس-ولدت-هكذا-1093244028.html
ترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"
ترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصفه للرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بـ"التخلف العقلي". 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T17:01+0000
2024-09-29T17:01+0000
دونالد ترامب
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وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، بأن ترامب قد أدلى بمجموعة من الأوصاف والتصريحات حول بايدن ونائبته هاريس، أهمها وصفهما بـ"التخلف العقلي".وكان دونالد ترامب قد أدلى بتلك التصريحات خلال خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن الأمريكية، قائلا: "أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا".ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم".وكانت تصريحات دونالد ترامب قد أثارت الضحك والتصفيق من قبل أنصاره المتجمعين خلال إلقائه الخطاب ضمن حملته الانتخابية.كشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:"لا، لا أعتقد ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق، أعتقد، وآمل أننا سننجح ".ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
https://sarabic.ae/20240923/ترامب-يكشف-خطته-لانتخابات-الرئاسة-2028-حال-خسر-أمام-هاريس-1093000441.html
https://sarabic.ae/20240911/نزال-على-تيتانيك-قبل-غرقها-موسكو-تعلق-على-مناظرة-ترامب-وهاريس-----1092601768.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"

17:01 GMT 29.09.2024
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصفه للرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بـ"التخلف العقلي".
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، بأن ترامب قد أدلى بمجموعة من الأوصاف والتصريحات حول بايدن ونائبته هاريس، أهمها وصفهما بـ"التخلف العقلي".
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
ترامب يكشف خطته لانتخابات الرئاسة 2028 حال خسر أمام هاريس
23 سبتمبر, 01:11 GMT
وكان دونالد ترامب قد أدلى بتلك التصريحات خلال خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن الأمريكية، قائلا: "أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا".
ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم".
وكانت تصريحات دونالد ترامب قد أثارت الضحك والتصفيق من قبل أنصاره المتجمعين خلال إلقائه الخطاب ضمن حملته الانتخابية.
كشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
نزال على تيتانيك قبل غرقها... موسكو تعلق على مناظرة ترامب وهاريس... فيديو
11 سبتمبر, 08:20 GMT
وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:
"لا، لا أعتقد ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق، أعتقد، وآمل أننا سننجح ".
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 16:56 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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