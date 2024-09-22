ترامب يحسم موقفه من دعوة هاريس لمناظرة ثانية في أكتوبر المقبل.. فيديو
07:47 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 07:50 GMT 22.09.2024)
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
© AP Photo / Alex Brandon
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حسم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، موقفه من الوقوف أمام منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية، في مناظرة جديدة.
وكانت هاريس، قد وافقت أمس السبت، على عقد مناظرة ثانية مع ترامب، بعد أن قبلت دعوة من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لعقد المناظرة.
وكتبت كامالا هاريس عبر منصة "إكس": "سأقبل بكل سرور مناظرة رئاسية ثانية، في 23 أكتوبر (المقبل)، وآمل أن ينضم إليّ، دونالد ترامب.
I will gladly accept a second presidential debate on October 23.— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 21, 2024
I hope @realDonaldTrump will join me. https://t.co/Trb8HUBsDh
لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صرح في اجتماع مع أنصاره في ولاية كارولينا الشمالية، اليوم الأحد، أنه "فات الأوان" على عقد مناظرة ثانية مع هاريس.
وقال موضحا: "المشكلة في إجراء مناظرة أخرى هي أنه فات الأوان، لقد بدأ التصويت بالفعل"، في إشارة منه إلى الاقتراع المبكر، الذي انطلق في 3 ولايات أمريكية، يوم الجمعة الماضية.
وتابع: "لقد أتيحت لكامالا هاريس، الفرصة للقيام بمناظرة في شبكة "فوكس"، وكما تعلمون، فقد دعتنا "فوكس"، وانتظرت وانتظرت، ورفضت هي ذلك، لكنها الآن تريد إجراء مناظرة قبل الانتخابات مباشرة مع "سي إن إن"، لأنها تخسر بشدة".
Trump declines second CNN debate: "I've already done two...The problem with another debate is that it's just too late. Voting has already started. She's had her chance to do it with Fox. Fox invited us on, and I waited and waited. They turned it down." pic.twitter.com/rhispm3zVZ— CSPAN (@cspan) September 21, 2024
وفي السابق، التقى المتنافسان دونالد ترامب، وكامالا هاريس، على خشبة المسرح في فيلادلفيا، كجزء من مناظرة نظمتها شبكة "إيه بي سي نيوز"، ونتيجة لتلك المواجهة، تفوقت هاريس على ترامب، في استطلاعات الرأي، ورغم ذلك، لم يعترف ترامب بالهزيمة، قائلا إن "هذه المناظرة كانت أفضل مناظراته، لكنه رفض عقد جولة جديدة".
وستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بينما يمثل الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.