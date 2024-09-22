https://sarabic.ae/20240922/ترامب-يحسم-موقفه-من-دعوة-كامالا-هاريس-لمناظرة-ثانية-في-أكتوبر-المقبل-فيديو-1092981859.html

ترامب يحسم موقفه من دعوة هاريس لمناظرة ثانية في أكتوبر المقبل.. فيديو

ترامب يحسم موقفه من دعوة هاريس لمناظرة ثانية في أكتوبر المقبل.. فيديو

سبوتنيك عربي

حسم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، موقفه من الوقوف أمام منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة... 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T07:47+0000

2024-09-22T07:47+0000

2024-09-22T07:50+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_300be488c09f495126aaa2eda1023d50.jpg

وكانت هاريس، قد وافقت أمس السبت، على عقد مناظرة ثانية مع ترامب، بعد أن قبلت دعوة من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لعقد المناظرة.وكتبت كامالا هاريس عبر منصة "إكس": "سأقبل بكل سرور مناظرة رئاسية ثانية، في 23 أكتوبر (المقبل)، وآمل أن ينضم إليّ، دونالد ترامب.لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صرح في اجتماع مع أنصاره في ولاية كارولينا الشمالية، اليوم الأحد، أنه "فات الأوان" على عقد مناظرة ثانية مع هاريس.وقال موضحا: "المشكلة في إجراء مناظرة أخرى هي أنه فات الأوان، لقد بدأ التصويت بالفعل"، في إشارة منه إلى الاقتراع المبكر، الذي انطلق في 3 ولايات أمريكية، يوم الجمعة الماضية.وتابع: "لقد أتيحت لكامالا هاريس، الفرصة للقيام بمناظرة في شبكة "فوكس"، وكما تعلمون، فقد دعتنا "فوكس"، وانتظرت وانتظرت، ورفضت هي ذلك، لكنها الآن تريد إجراء مناظرة قبل الانتخابات مباشرة مع "سي إن إن"، لأنها تخسر بشدة".وفي السابق، التقى المتنافسان دونالد ترامب، وكامالا هاريس، على خشبة المسرح في فيلادلفيا، كجزء من مناظرة نظمتها شبكة "إيه بي سي نيوز"، ونتيجة لتلك المواجهة، تفوقت هاريس على ترامب، في استطلاعات الرأي، ورغم ذلك، لم يعترف ترامب بالهزيمة، قائلا إن "هذه المناظرة كانت أفضل مناظراته، لكنه رفض عقد جولة جديدة".وستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بينما يمثل الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار