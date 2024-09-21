https://sarabic.ae/20240921/جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي-يعترف-بـخروقات-عديدة-أدت-إلى-محاولة-اغتيال-ترامب-1092960625.html

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعترف بـ"نقاط خلل" أدت إلى محاولة اغتيال ترامب

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعترف بـ"نقاط خلل" أدت إلى محاولة اغتيال ترامب

سبوتنيك عربي

عرض جهاز الخدمة السرية الأمريكي، تفاصيل عن الإخفاقات، التي تم الكشف عنها خلال مراجعته الداخلية لمحاولة اغتيال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T09:20+0000

2024-09-21T09:20+0000

2024-09-21T09:21+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090776455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21d8bf38ad94920c3b58d469ca966d50.jpg

وقال القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو، في مؤتمر صحفي: "لقد حددت مراجعة ضمان المهمة أوجه قصور في التخطيط المسبق وتنفيذه من قبل أفراد الخدمة السرية".وأضاف: "بينما كان بعض أعضاء الفريق المتقدم مجتهدين للغاية، كان هناك بعض آخر يعاني من مشكلة الرضا عن الذات، ما أدى إلى خرق بروتوكولات الأمن".ووفقا لتقرير جديد يسرد قائمة طويلة من "الفرص الضائعة" لوقف مسلح أطلق النار من سقف غير مؤمّن، وبحسب التقرير، فإن "انقطاع الاتصالات مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، والافتقار إلى الاجتهاد، أعاق أداء جهاز الخدمة السرية قبل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، في يوليو الماضي".ومن بين المشاكل الأخرى التي أدت إلى محاولة اغتيال ترامب، بحسب المراجعة، هو عدم علم رجال الشرطة المحليين في موقع التجمع، بوجود مركزين للاتصالات على الأرض، ما يعني أن الضباط لم يكونوا يعرفون أن الخدمة السرية لم تكن تستقبل إرسالهم اللاسلكي.كما نقلت أجهزة إنفاذ القانون معلومات حيوية خارج ترددات الراديو الخاصة بالخدمة السرية، وهو ما أعاق البحث عن المسلح، بعد ورود تقارير عن وجود رجل على سطح في مرمى البصر من منصة التجمع.ولم يحدد الملخص التنفيذي لتقرير جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أفرادا بعينهم قد يكونوا مسؤولين عن الفشل في حماية ترامب من الاغتيال.وأصيب ترامب برصاصة في أذنه، بعدما أطلق مسلح النار عليه خلال تجمع في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا، في 13 يوليو الماضي، وأسفر الحادث عن مقتل رجل في الحشد أثناء حمايته أسرته، إلى جانب إصابة آخرين.وقام عملاء الخدمة السرية بحماية ترامب، بينما تمكن قناصة الخدمة من قتل المسلح.

https://sarabic.ae/20240919/ترامب-يتوعد-بعدم-تحويل-الولايات-المتحدة-إلى-دكتاتورية-1092876066.html

https://sarabic.ae/20240916/مرتزقة-تابعين-للقوات-الأوكرانية-عملوا-على-الاتصال-بالشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-1092789118.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار