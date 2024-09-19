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ترامب يتوعد بعدم تحويل الولايات المتحدة إلى دكتاتورية
ترامب يتوعد بعدم تحويل الولايات المتحدة إلى دكتاتورية
سبوتنيك عربي
أكد المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أنه إذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فإنه لا ينوي تحويل البلاد إلى "ديكتاتورية"، وهو الأمر... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T06:06+0000
2024-09-19T06:06+0000
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و قال ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية نيويورك: "نحن بحاجة إلى ضمان وضع حد للأكاذيب (التي يروج لها الحزب الديمقراطي الأمريكي) بأن خصمهم السياسي ينوي إقامة دكتاتورية في الولايات المتحدة. والحقيقة هي أنني لا أشكل تهديدًا الديمقراطية الأمريكية، لكنهم يفعلون ذلك".وأشار ترامب، إلى أن سياسات الهجرة "الفاشلة" وانتخابات 2020 "المسروقة" حولت الولايات المتحدة إلى دولة من دول العالم الثالث.وركز ترامب في كلمته على التضخم، والجريمة، والهجرة غير القانونية. ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت يوم الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يتوعد بعدم تحويل الولايات المتحدة إلى دكتاتورية

06:06 GMT 19.09.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwellالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث مع أنصاره أمام محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث مع أنصاره أمام محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أكد المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أنه إذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فإنه لا ينوي تحويل البلاد إلى "ديكتاتورية"، وهو الأمر الذي كثيرا ما يلومه عليه المعارضون السياسيون.
و قال ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية نيويورك: "نحن بحاجة إلى ضمان وضع حد للأكاذيب (التي يروج لها الحزب الديمقراطي الأمريكي) بأن خصمهم السياسي ينوي إقامة دكتاتورية في الولايات المتحدة. والحقيقة هي أنني لا أشكل تهديدًا الديمقراطية الأمريكية، لكنهم يفعلون ذلك".

وأضاف أن خصومه السياسيين، ممثلين بإدارة الرئيس جو بايدن، فعلوا "أشياء لا يمكن حتى تصورها" في البلاد.

وأشار ترامب، إلى أن سياسات الهجرة "الفاشلة" وانتخابات 2020 "المسروقة" حولت الولايات المتحدة إلى دولة من دول العالم الثالث.
وركز ترامب في كلمته على التضخم، والجريمة، والهجرة غير القانونية.
ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت يوم الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت حملة ترامب أن "الرئيس السابق بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".

واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
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