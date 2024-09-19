https://sarabic.ae/20240919/ترامب-يتوعد-بعدم-تحويل-الولايات-المتحدة-إلى-دكتاتورية-1092876066.html

ترامب يتوعد بعدم تحويل الولايات المتحدة إلى دكتاتورية

ترامب يتوعد بعدم تحويل الولايات المتحدة إلى دكتاتورية

سبوتنيك عربي

أكد المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أنه إذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فإنه لا ينوي تحويل البلاد إلى "ديكتاتورية"، وهو الأمر... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T06:06+0000

2024-09-19T06:06+0000

2024-09-19T06:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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و قال ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية نيويورك: "نحن بحاجة إلى ضمان وضع حد للأكاذيب (التي يروج لها الحزب الديمقراطي الأمريكي) بأن خصمهم السياسي ينوي إقامة دكتاتورية في الولايات المتحدة. والحقيقة هي أنني لا أشكل تهديدًا الديمقراطية الأمريكية، لكنهم يفعلون ذلك".وأشار ترامب، إلى أن سياسات الهجرة "الفاشلة" وانتخابات 2020 "المسروقة" حولت الولايات المتحدة إلى دولة من دول العالم الثالث.وركز ترامب في كلمته على التضخم، والجريمة، والهجرة غير القانونية. ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت يوم الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.

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