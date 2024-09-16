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الكرملين يعلق على حادثة اغتيال ترامب: الصراع السياسي في واشنطن "متوتر"
الكرملين يعلق على حادثة اغتيال ترامب: الصراع السياسي في واشنطن "متوتر"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يرى الوضع متوترا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية، وذلك... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T12:53+0000
2024-09-16T12:53+0000
2024-09-16T12:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، في تصريح له، إنه "من الصعب أن نقول هنا، هذا ليس من شأننا حقًا، لكننا بالطبع نراقب عن كثب المعلومات التي تأتي من الولايات المتحدة، ونرى مدى توتر الوضع هناك، بما في ذلك بين المتنافسين السياسيين، والصراع السياسي متوتر".وحول سؤال الصحفيين عن مدى تأثير محاولة اغتيال ترامب على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أجاب بيسكوف: "نحن نراقب هذا عن كثب، لكننا لم نتدخل في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال ولا نتدخل الآن".ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية، مؤكدة أن ترامب في أمان، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إطلاق النار "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري.وبيّنت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا أن ضباط الخدمة السرية، فتحوا النار على المتسلل الذي كان مختبئا في الأدغال، حيث تم اعتقاله بعد محاولته الفرار بسيارة، مضيفة أنه تم العثور على بندقية هجومية من طراز "AK-47" مزودة بمنظار بصري وحقيبتي ظهر وكاميرا من طراز "جوبرو"، في المكان الذي ُرصد فيه المشتبه.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على حادثة اغتيال ترامب: الصراع السياسي في واشنطن "متوتر"
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يرى الوضع متوترا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية، وذلك وسط أنباء عن محاولة جديدة لاغتيال المرشح الرئاسي والزعيم السابق دونالد ترامب.
وقال بيسكوف، في تصريح له، إنه "من الصعب أن نقول هنا، هذا ليس من شأننا حقًا، لكننا بالطبع نراقب عن كثب المعلومات التي تأتي من الولايات المتحدة، ونرى مدى توتر الوضع هناك، بما في ذلك بين المتنافسين السياسيين، والصراع السياسي متوتر".
وحول سؤال الصحفيين عن مدى تأثير محاولة اغتيال ترامب على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أجاب بيسكوف: "نحن نراقب هذا عن كثب، لكننا لم نتدخل في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال ولا نتدخل الآن".
ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية، مؤكدة أن ترامب في أمان، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إطلاق النار "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري.
وبيّنت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا أن ضباط الخدمة السرية، فتحوا النار على المتسلل الذي كان مختبئا في الأدغال، حيث تم اعتقاله بعد محاولته الفرار بسيارة، مضيفة أنه تم العثور على بندقية هجومية من طراز "AK-47" مزودة بمنظار بصري وحقيبتي ظهر وكاميرا من طراز "جوبرو"، في المكان الذي ُرصد فيه المشتبه.