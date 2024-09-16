الكرملين يعلق على حادثة اغتيال ترامب: الصراع السياسي في واشنطن "متوتر"

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لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
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مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
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شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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https://sarabic.ae/20240916/الكرملين-يعلق-على-حادثة-اغتيال-ترامب-الصراع-السياسي-في-واشنطن-متوتر-1092777885.html
الكرملين يعلق على حادثة اغتيال ترامب: الصراع السياسي في واشنطن "متوتر"
الكرملين يعلق على حادثة اغتيال ترامب: الصراع السياسي في واشنطن "متوتر"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يرى الوضع متوترا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية، وذلك... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T12:53+0000
2024-09-16T12:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، في تصريح له، إنه "من الصعب أن نقول هنا، هذا ليس من شأننا حقًا، لكننا بالطبع نراقب عن كثب المعلومات التي تأتي من الولايات المتحدة، ونرى مدى توتر الوضع هناك، بما في ذلك بين المتنافسين السياسيين، والصراع السياسي متوتر".وحول سؤال الصحفيين عن مدى تأثير محاولة اغتيال ترامب على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أجاب بيسكوف: "نحن نراقب هذا عن كثب، لكننا لم نتدخل في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال ولا نتدخل الآن".ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية، مؤكدة أن ترامب في أمان، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إطلاق النار "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري.وبيّنت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا أن ضباط الخدمة السرية، فتحوا النار على المتسلل الذي كان مختبئا في الأدغال، حيث تم اعتقاله بعد محاولته الفرار بسيارة، مضيفة أنه تم العثور على بندقية هجومية من طراز "AK-47" مزودة بمنظار بصري وحقيبتي ظهر وكاميرا من طراز "جوبرو"، في المكان الذي ُرصد فيه المشتبه.
https://sarabic.ae/20240916/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-محاولة-اغتيال-ترامب-الثانية-1092758867.html
https://sarabic.ae/20240916/المرشح-الرئاسي-التونسي-زهير-المغزاوي-لـسبوتنيك-حظوظنا-في-الفوز-وافرة-وتعديل-الدستور-ضمن-مخططاتنا-1092760506.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يعلق على حادثة اغتيال ترامب: الصراع السياسي في واشنطن "متوتر"

12:53 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يرى الوضع متوترا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية، وذلك وسط أنباء عن محاولة جديدة لاغتيال المرشح الرئاسي والزعيم السابق دونالد ترامب.
وقال بيسكوف، في تصريح له، إنه "من الصعب أن نقول هنا، هذا ليس من شأننا حقًا، لكننا بالطبع نراقب عن كثب المعلومات التي تأتي من الولايات المتحدة، ونرى مدى توتر الوضع هناك، بما في ذلك بين المتنافسين السياسيين، والصراع السياسي متوتر".
وحول سؤال الصحفيين عن مدى تأثير محاولة اغتيال ترامب على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أجاب بيسكوف: "نحن نراقب هذا عن كثب، لكننا لم نتدخل في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال ولا نتدخل الآن".
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أول تعليق من نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب الثانية
08:43 GMT
ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية، مؤكدة أن ترامب في أمان، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إطلاق النار "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري.
المرشح الرئاسي التونسي زهير المغزاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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11:00 GMT
وبيّنت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا أن ضباط الخدمة السرية، فتحوا النار على المتسلل الذي كان مختبئا في الأدغال، حيث تم اعتقاله بعد محاولته الفرار بسيارة، مضيفة أنه تم العثور على بندقية هجومية من طراز "AK-47" مزودة بمنظار بصري وحقيبتي ظهر وكاميرا من طراز "جوبرو"، في المكان الذي ُرصد فيه المشتبه.
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